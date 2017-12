Cele mai răsunătoare dosare de corupţie din 2014: Microsoft, Carpatica şi retrocedările ilegale

09:27:02 / 01 Ianuarie 2015

Retrocedari

In anul 2015 justitia sa-si spuna cuvantul in cele peste700 de dosare trimise de DNA de judecare in regim deREM privind pe machedoni constanteni refugiati din Bulgaria care prin acte ,declarati false etc privind proprietatile lasate acolo au prejudiciat statul cu peste 12 milioane euro,bani pe care putea sa-i ia si ceilalti compatrioti ai lor cinstiti care asteapta de ani de zile.speram ca anul acesta sa se de-a hotarari judecatoresti de recuperarea acestor furturi si sechestru extins pe averile( hoteluri spati comerciale etc) unele dobandite din bani fraudula-ti din retrocedari.Atunci vom spune ca in Romania sa facut dreptate si bunurile dobandite sunt legale pana atunci este un dubiu mare asupra averile unora rasarite peste noapte ca pe timpul comunistilor multi din ei aveau venituri mai putin decat modeste