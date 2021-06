Cele mai surprinzătoare lucruri pe care le afli la cursuri de dezvoltare personală!

Rolul școlii a fost redus, prea mult timp, la simpla acumulare de cunoștințe din diferite domenii. Acestea ajută la dezvoltarea gândirii, iar unele dintre ele sunt utile și în viața de zi cu zi, însă adevărata educație înseamnă mai mult decât atât. Ea trebuie să modeleze caractere și să creeze personalități puternice, capabile să reușească în orice condiții.

Acestea sunt unele dintre principiile care au stat, încă de la început, la baza proiectului Success Academy, care organizează cursuri dezvoltare personala de peste două decenii. Temele abordate sunt diferite de cele din școala clasică, ceea ce sporește atât interesul cursanților, cât și beneficiile reale obținute de aceștia.

Iată câteva dintre cele mai surprinzătoare abilități pe care le poți cultiva, participând la proiectul Success Academy!

Cum atragi atenția de la prima întâlnire?

Un proverb englezesc spune că „you don't get a second chance to make a first impression“ – nu primești o a doua șansă pentru a face prima impresie. Într-adevăr, există inclusiv studii de psihologie care vorbesc despre faptul că primele câteva secunde sunt decisive pentru modul în care două persoane vor interacționa apoi pe termen lung.

În consecință, un astfel de subiect merită studiat în cadrul unor cursuri de dezvoltare personală și, tocmai de aceea, îi sunt rezervate două sesiuni. Ele te vor învăța cum trebuie să procedezi pentru a te asigura că lași o primă impresie de nota 10, care îi va face pe cei cu care interacționezi să își dorească să te vadă din nou.

Știi să spui povești convingătoare?

Storytelling sau arta de a spune povești frumoase și convingătoare e o altă temă care se bucură de atenție maximă în cadrul acestor cursuri de dezvoltare personală. Ele te învață că, atunci când vrei să captezi atenția prin ceea ce istorisești, trebuie să fii atent în același timp la tine însuți, la ascultători și la cuvintele care pot crea o conexiune de calitate.

Vei învăța cum să descrii peisaje, cum să organizezi momentele importante dintr-o narațiune, dar și cum să descoperi sursa propriilor emoții și să le integrezi în poveste. Astfel, ceea ce spui capătă o profunzime deosebită și o forță irezistibilă.

Cum poți să folosești simțul umorului?

Ce spui de cursuri de dezvoltare personală dedicate umorului? Amuzant, nu? Ele arată modul în care, datorită acestei calități, reziști mai bine în situații de stres și păstrezi o atitudine pozitivă față de orice provocare.

Vei reuși să dobândești o perspectivă de ansamblu asupra modalităților prin care poți să îți dezvolți capacitatea de a recunoaște situațiile amuzante, dar și de a-i ajuta pe cei din jurul tău să te relaxeze.

Activista americană Maya Angelou spunea: „Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă“. Își vor aminti mereu cu plăcere de tine, dacă știi să destinzi atmosfera prin câteva glume adaptate la fiecare moment în parte.

Ajutându-te să înveți astfel de lucruri și multe altele, Success Academy face ceea ce școala nu face! Prin participarea la astfel de cursuri dezvoltare personala, cu predare în română și engleză, adulții de mâine vor fi pregătiți pentru societatea complexă care îi așteaptă, la încheierea studiilor!