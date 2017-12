Cele mai vizionate videoclipuri pe YouTube

Canalul de sharing YouTube a dat publicității raportul său anual despre cei mai vizionați artiști sau videoclipuri. Pe primul lor se clasează videoclipul piesei ”Dark Horse” a lui Katy Perry, care a fost cel mai vizionat clip pe platforma YouTube în 2014, adunând, de la începutul anului până în prezent, aproape 500 de milioane de vizualizări. De la momentul publicării sale, pe 20 februarie, şi până în prezent, piesa ”Dark Horse”, interpretată de Katy Perry şi Juicy J, a atras peste 496 de milioane de vizualizări. Pe locul al doilea în topul celor mai vizionate videoclipuri pe YouTube în acest an se situează ”Can't Remember to Forget You”, o colaborare a cântăreţelor Shakira şi Rihanna, cu peste 359 de milioane de vizualizări. Pe locul al treilea se află imnul Cupei Mondiale de Fotbal din acest an, ”La La La (Brazil 2014)”, interpretat de Shakira şi Carolinhos Brown, cu peste 265 de milioane de vizualizări.

O altă piesă dedicată Cupei Mondiale, ”We Are One (Ole Ola)”, cântecul oficial al FIFA 2014, se situează pe locul al patrulea, în timp ce ”Bailando Espanol”, o colaborare a cântăreţului Enrique Iglesias cu Descemer Buene şi Gente De Zona, încheie topul 5 al celor mai vizualizate videoclipuri din acest an pe YouTube. Clasamentul continuă cu videoclipul ”#SELFIE”, al The Chainsmokers, urmat, pe locul al şaptelea, de ”Fancy”, al lui Iggy Azalea şi Charli XCX, ”Let It Go”, din filmul ”Frozen”, pe locul al optulea, ”Wiggle” al lui Jason Derulo şi Snoop Dogg pe locul al nouălea şi ”El Perdedor”, al lui Enrique Iglesias şi Marco Antonio Solis, pe locul al zecelea. Topul YouTube confirmă popularitatea lui Enrique Iglesias, aflat cu două piese în clasamentul celor mai populare videoclipuri.

Atenție, însă, ce postați pe canalul de YouTube. Michelle Phan, un adevărat star pe această platformă, a fost dată în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor. Casa de producție care deține drepturile de difuzare ale unor trupe și artiști precum Kaskade, deadmau5 sau Calvin Harris, o dă în judecată pentru folosirea abuzivă a peste 50 de piese. Michelle Phan ar fi postat aceste piese atât pe canalul său de YouTube, cât și pe site-ul său. Nu toată lumea este de acord cu inițiativa casei de producție. De exemplu, Kaskade și-a exprimat nemulțumirea pe contul său de Twitter, dar nu poate face nimic pentru a opri procesul. Dacă Michelle Phan este găsită vinovată, este pasibilă de plata unor despăgubiri de circa 88.000 de lire sterline pentru fiecare dintre cele 50 de piese.