Cele mai vorbite limbi de pe Pământ

Limbajul este, poate, cea mai importantă funcţie a omului. De la povestea biblică legată de Turnul Babel şi până la evoluţiile istorice, pe pământ au existat şi există mii de limbi şi dialecte care sunt vorbite în mai mică sau mai mare măsură. În funcţie de evoluţia marilor imperii de-a lungul istoriei şi de cuceririle acestora, anumite limbi s-au întins în toată lumea, fiind folosite de un număr mare de vorbitori. Este exemplul spaniolei, vorbită şi în America Centrală şi de Sud, a arabei, care ajunsese să fie vorbită şi în Europa în perioada de glorie a civilizaţiei arabe sau a englezei, ce intra din ce în ce mai mult în majoritatea limbilor din Europa sau America. Între francezi şi englezi se dă o luptă crâncenă pentru supremaţie în ceea ce priveşte limba. Iar francezii, în naţionalismul lor exagerat, nu folosesc limba engleză nici pentru a îndruma un turist rătăcit, deşi o cunosc foarte bine. Eforturile lor sunt, însă, în zadar.

• Milioane de vorbitori • Cea mai vorbită limbă din lume este mandarina cu peste un miliard de vorbitori. Dialectul este vorbit în cea mai populată ţară din lume, China, dar este folosită şi în ţări ca Taiwan şi Singapore. Urmează limba engleză cu 508 milioane de vorbitori. Deşi nu are cei mai mulţi vorbitori, este limba oficială în cele mai multe ţări ale lumii grupate în Commonwealth. Se vorbeşte aproape oriunde în lume, din Marea Britanie, Noua Zeelandă, Australia şi SUA, până în Zimbabwe, Caraibe, Hong Kong, Africa de Sud sau Canada. Pe locul trei se află limba Hindustani cu un număr de 497 de milioane de vorbitori. Este limba principală care se vorbeşte in India şi are o multitudine de dialecte, dintre care cel mai cunoscut este Hindi. Având în vedere că populaţia Indiei este pe punctul de a o depăşi pe cea a Chinei, Hindustani are toate şansele să devină cea mai vorbită limbă din lume. Spaniola este vorbită de 392 de milioane de persoane. Pe lângă ţările din America de Sud şi America Centrală, se mai vorbeşte şi în Cuba, SUA. Rusa are 277 de milioane de vorbitori. Datorită multitudinii de state care au făcut parte din URSS, limba rusă este folosită în ţări precum Belarus, Kazahstan, Ucraina sau R. Moldova. Araba este ştiută de 246 milioane de vorbitori. Este una dintre cele mai vechi limbi care s-a păstrat de-a lungul secolelor, fiind vorbită din Orientul Mijlociu până în nordul Africii, în ţări precum Arabia Saudită, Kuweit, Siria, Iordania, Liban sau Egipt. Pentru că este limba în care este scris Coranul, milioane de musulmani din alte ţări o vorbesc şi din această cauză a fost declarată din 1974 a şasea limbă oficială a Naţiunilor Unite.

• O competiţie pierdută • Limba bengali are 211 milioane de vorbitori, urmată de portugheză cu 191 milioane. Deşi Portugalia este o ţară mică, portugheza a fost răspândită în lume prin intermediul faimoşilor exploratori ca Vasco da Gama sau prinţul Henry Navigatoru, fiind vorbită în Brazilia, Macau, Angola, Venezuela sau Mozambic. Indoneziana are un număr 159 de milioane de vorbitori. Limba este vorbită în Malaezia şi Indonezia şi are o multitudine de dialecte, toate pornind de la aceeaşi rădăcină lingvistic, ceea ce o face cea da-a noua cea mai vorbită limbă din lume. Pe ultimul loc în top 10 se clasează limba franceză cu 129 de milioane de vorbitor. Denumită şi cea mai romantică limba din lume, este vorbită în numeroase ţări, precum Belgia, Canada, Camerun sau Haiti. Deşi se află într-o continuă competiţie cu engleza, după cum arată statisticile, nu mai are nicio şansă să o depăşească.