Cele trei eşecuri, greu de acceptat pentru Robben

Pentru atacantul olandez Arjen Robben, anul 2012 este un adevărat coşmar. După ce a ratat un penalty în meciul din deplasare cu Borussia Dortmund, în urma căruia Bayern Munchen a pierdut orice şansă de a deveni campioană, iar apoi a irosit o nouă lovitură de la 11 m în finala Ligii Campionilor, împotriva lui Chelsea Londra, Robben a pierdut şi orice speranţă de a câştiga EURO 2012 după ce Olanda a fost eliminată încă din faza grupelor. Cu trei eşecuri în tot atâtea partide, Olanda este la cel mai slab parcurs la un turneu final din istorie.

Robben a declarat după eliminarea încă din faza grupelor că acest eşec este dificil de acceptat şi a vorbit de “anumite lucruri” petrecute în lotul vicecampioanei mondiale, dar pe care nu doreşte să le dezvăluie. „Am pierdut de trei ori. Este o realitate dificil de acceptat. Trebuie să avem curajul să ne uităm în oglindă. Toţi am eşuat. Este dificil să găsim explicaţii. Uneori, anumite lucruri sunt inexplicabile. În meciul cu Portugalia am început bine, dar apoi am uitat repede să ne dezvoltăm jocul nostru. Au fost anumite lucruri care s-au petrecut în grupul nostru, dar le ţinem pentru noi“, a declarat Robben. Mijlocaşul Wesley Sneijder îşi susţine tehnicianul şi spune că Bert van Marwijk ar trebui să continue la naţională. „Eu zic că ar trebui să rămână. Echipa a funcţionat bine la Cupa Mondială de acum doi ani. De data asta nu. Dar eu cred că el are încă un viitor în fruntea Olandei. Şi-a demonstrat calităţile în ultimii ani, fiind capabil să rezolve problemele din cadrul lotului“. Căpitanul selecţionatei olandeze, Rafael van der Vaart, spune că echipa sa a avut în Portugalia un adversar mai bun. „Este foarte simplu. Nu am mai fost atât de buni. Am pierdut de trei ori şi totul s-a oprit. A fost urât ceea ce am arătat aici. Am început meciul în viteză - acesta era obiectivul nostru - apoi totul s-a sfârşit. A fost din ce în ce mai rău. Şi adversarii au fost mai buni“, a spus Van der Vaart.