Cele trei puncte, principalul obiectiv al Viitorului

Fără victorie în ultimele trei partide, pe care le-a încheiat la egalitate, Viitorul Constanţa pare să fi uitat gustul victoriei, dar nu şi dorinţa. Meciul de sâmbătă, de la ora 11.00, de la Ovidiu, cu FC Botoşani, este un prim prilej pentru Viitorul să reia şirul rezultatelor foarte bune din finalul turului. „Nu am câştigat ultimele partide, dar nu trebuie să disperăm. Cu Botoşaniul trebuie neapărat să câştigăm. Deşi vor avea unele absenţe din cauza jucătorilor eliminaţi în ultimele partide, oaspeţii au o echipă puternică şi cu siguranţă vor veni să obţină măcar un punct. Sunt convins că ne vom prezenta mai bine decât în primele partide din retur. Trebuie să pasăm mai mult, să avem o mai mare agresivitate, tupeu şi chiar dacă unii sunt foarte tineri, trebuie să gândim foarte matur. Vom da totul pentru victorie şi sunt sigur că vom câştiga“, este convingerea antrenorului Cătălin Anghel. Atacantul Aurelian Chiţu consideră că absenţa lui Hertu este importantă, dar nimeni nu este de neînlocuit: „Vom da totul pentru victorie. Un succes ne-ar distanţa de Botoşani şi ne-ar ajuta să rămânem pe un loc fruntaş. Hertu era important, dar orice alt jucător este la fel de important. Jucăm acasă şi nu trebuie să le dăm nicio şansă“. Pentru mijlocaşul Romario Benzar, revenirea lui Cristocea este foarte importantă. „Este jucătorul cu cea mai mare experienţă dintre noi şi foarte important pentru echipă. Avem nevoie de o victorie pentru a rămâne sus în clasament şi este moemntul să reuşim acest lcuru după ce în ultimele etape nu ne-a prea ieşit jocul“, a declarat Benzar. Eliminat în partida cu Astra II Giurgiu, antrenorul Cătălin Anghel a primit două etape de suspendare şi va urmări din tribune meciurile cu FC Botoşani - acasă şi Ceahlăul - în deplasare.