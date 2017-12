Cele trei surori românce sechestrate de tată în Fâşia Gaza se întorc în țară

Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma demersurilor desfăşurate la nivelul Celulei de criză a MAE, care a coordonat intervenţia în teren a misiunilor diplomatice de la Tel Aviv şi Amman, respectiv a Oficiului de reprezentare de la Ramallah, marţi trei femei de cetăţenie română au părăsit în siguranţă teritoriul Fâşiei Gaza, urmând ca miercuri să fie repatriate pe ruta Amman - Bucureşti. Pe tot parcursul deplasării, cetăţenii români sunt sprijiniţi de reprezentanţii Ambasadei României la Tel Aviv, Oficiului de la Ramallah şi cei ai Ambasadei României la Amman, precizează MAE într-un comunicat de presă. Potrivit MAE, o echipă consulară mobilă (formată din reprezentanţii Ambasadei României la Tel Aviv şi ai Oficiului de la Ramallah) a fost prezentă în punctul de trecere a frontierei Erez (Israel) pentru a acorda asistenţa şi protecţia consulară necesară. Reprezentanţii echipei consulare mobile i-au însoţit pe cei trei cetăţeni români pe teritoriul israelian până la graniţa cu Iordania. Totodată, o a doua echipă consulară mobilă (din cadrul Ambasadei României la Amman) a preluat cetăţenii români din punctul de trecere a frontierei King Allenby/ King Hussein Bridge şi le acordă asistenţa consulară necesară, urmând să îi însoţească până la Aeroportul Queen Alia/Amman pentru îmbarcare cu destinaţia Bucureşti.

Amintim că trei surori, în vârstă de 20, 22 şi 23 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi palestiniană, ar fi fost reţinute cu forța în Gaza. Anunțul a fost făcut, pe 20iunie, de mama fetelor, care a anunțat că acestea au părăsit locuinţa tatălui, care are un comportament violent, cu scopul de a se întoarce în România. Mama fetelor, aflată în România, a declarat la vremea respectivă că atât autorităţile din Fâşia Gaza, cât şi cele din ţara noastră nu s-au implicat pentru a le ajuta pe cele trei tinere să ajungă în ţară. „Am solicitat repatrierea copiilor la cererea lor. Ei sunt reţinuţi acolo abuziv pentru că tatăl nu a avut niciodată custodia copiilor. După divorţ, nu a vrut să mi le mai dea şi am încercat, în 2000, să intru în Gaza şi am primit refuz de intrare de la frontiera palestiniano-egipteană. După care, 11 ani de zile nu am mai putut să iau legătura cu ele. Am reuşit să le văd în urmă cu şase ani. Pe 20 iunie 2017, fetele au hotărât să plece din casa tatălui lor pentru că nu au niciun drept de decizie asupra vieţii lor şi pentru că este foarte dur şi vorbeşte într-un ton agresiv şi are şi un comportament agresiv şi violent cu ele. (…) Din păcate nu au reuşit să ia certificatele originale de naştere, care să probeze că sunt cetăţeni români, au numai copii după certificate“, a declarat, pentru Mediafax, mama fetelor. Femeia susţinea că viaţa tinerelor este pusă în pericol şi, de aceea, ele trebuiau aduse în România cât mai repede.

Costurile de repatriere au fost suportate integral de Ministerul Afacerilor Externe, prin angajarea fondului special aflat la dispoziţia Celulei de criză a MAE, destinat gestionării situaţiilor de criză. Cazul a fost adus în atenţia MAE în iunie. Imediat, ministrul Afacerilor Externe a activat Celula de criză, fiind demarate toate procedurile standard în astfel de situaţii, precizează sursa citată. La nivelul Celulei de criză au fost desfăşurate activităţi complexe atât în plan intern, cât şi în extern, având în vedere zona în care s-au aflat cetăţenii români, precum şi condiţiile specifice şi termenele prevăzute de legislaţia locală pentru părăsirea zonei.

"MAE adresează mulţumiri autorităţilor israeliene pentru sprijinul acordat, prin urgentarea procedurilor de eliberare a permiselor de intrare. Totodată, MAE mulţumeşte autorităţilor palestiniene şi iordaniene pentru buna colaborare în soluţionarea acestui caz", se arată în comunicat.