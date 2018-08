Celebra Sarah Chang, plătită cu mare întârziere de Primăria Constanţa!

Asociaţia Philson Young, declarată câştigătoare a concursului de proiecte pentru Festivalul Verii în urma unei contestaţii a cărei veridicitate a fost validată de două instanţe, nu se află la prima experienţă neplăcută cu Primăria Constanţa, Direcţia sa de Evenimente şi străluciţii profesionişti de acolo. Au sperat însă să fie doar o „problemă de moment şi o inexactitate în potrivirea timing-ului”. Am râs copios, vă spunem sincer. Profesioniştii de la Philson Young sunt cei care, în colaborare cu Filiala Asociației Difuzorilor și Editorilor - Patronat al Cărții, au adus-o pe cea mai importantă violonistă a momentului, la nivel internaţional, celebra Sarah Chang, cainvitată a Orchestrei Simfonice Bucureşti, la noi, la Constanţa, în Piaţa Ovidiu. Evenimentul s-a intitulat “Sub semnul lui Ovidius” şi a scris o pagină culturală majoră pentru istoria artistică a oraşului nostru. “Profesioniştii” de la Primărie au contribuit şi ei: au plătit-o pe Sarah Chang cu 7 - 8 luni întârziere în condiţiile în care acesta era singurul aspect pe care l-au avut în grijă! “Da, a fost o întâmplare extrem de neplăcută şi o mare dezamăgire. Niciodată nu am păţit aşa şi am lucrat cu primării din toată ţara. Am fost puşi într-o postură extrem de incomodă faţă de această mare artistă şi echipa ei. Însă, ne exprimăm speranţa că a fost doar un incident nefericit. Faptul că una dintre cele mai mari artiste ale lumii a stat să aştepte banii de la Primăria Constanţa atât de mult timp îl punem pe seama lipsei de experienţă a Direcţiei de Evenimente în ce priveşte nu organizarea, că de asta nu se ocupă ei, că n-au cum, ci înţelegerea modului în care trebuie să te comporţi în cadrul unui eveniment de o asemenea anvergură, cu un invitat atât de important. Repetăm, au fost mai multe probleme acolo, în special legate de strategia de protocol care însoţeşte o vizită a unei vedete internaţionale. Însă le-am depăşit pe toate, mai puţin cea legată de aspectul financiar”, au comentat, stânjeniţi, reprezentanţii Philson Young.

Considerăm că alte comentarii sunt de prisos! Trebuie însă să subliniem un fapt simplu: de evenimentele culturale trebuie să se ocupe oamenii de cultură, care vorbesc aceeaşi limbă, care ştiu valoarea invitaţilor şi a produselor culturale, care înţeleg necesităţile acestora şi care se pot conecta, la un anumit nivel, intelectual, senzitiv, energetic şi mental! Şi nu birocraţii, casieriţele, frustraţii şi neaveniţii, angajaţi toţi să mişune a pagubă prin birourile Primăriei Constanţa, în special pe la Direcţia de Evenimente! Alo, domnule primar Făgădău, chiar nu vedeţi toate aceste lucruri sau vă faceţi că plouă? În cazul ăsta, luaţi o umbrelă, nu închideţi ochii, că vă veţi trezi luat de viitura mediocrităţii şi a neprofesionalismului!