Celebrităţile îi aduc un omagiu lui Nelson Mandela

Eroul luptei împotriva apartheidului a reprezentat o sursă de inspiraţie pentru mulţi oameni, inclusiv pentru unele dintre cele mai mari nume din industria de divertisment, care au reacţionat imediat pe platformele de socializare online, pentru a-şi exprima regretul faţă de decesul acestuia.

VEDETELE SE SOLIDARIZEAZĂ Michael Moore, Charlize Theron, Samuel L. Jackson şi Beyonce se numără printre numele mari de la Hollywood care şi-au exprimat regretul faţă de decesul liderului sud-african Nelson Mandela, la vârsta de 95 de ani. Prima pare să fi dat tonul actriţa sud-africană Charlize Theron, care a scris pe Twitter: ”Odihneşte-te în pace, Madiba. Ne vei lipsi, însă impactul tău asupra umanităţii va dăinui”. Iar regizorul Michael Moore a scris: ”Eram convins că Nelson Mandela nu va ieşi niciodată din închisoare. Când a ieşit şi a devenit preşedinte, am decis că orice în lumea asta este posibil”.

Fostul preşedinte sud-african a fost imortalizat pe marele ecran de Morgan Freeman, Danny Glover, Terrence Howard, Sidney Poitier sau Dennis Haysbert, printre alţii. Cel mai recent film despre viaţa lui Mandela, ”Mandela: Long Walk to Freedom”, cu Idris Elba în rolul principal, a fost lansat deja în mai multe cinematografe, începând cu 29 noiembrie. Două din fiicele liderului sud-african chiar participau la premiera de la Londra a filmului când au primit vestea morţii tatălui lor.

”Unul dintre privilegiile realizării de filme este să-i imortalizezi pe acei oameni care au avut un profund impact asupra omenirii”, a spus Harvey Weinstein, cofondator al The Weinstein Co., compania care a produs lungmetrajul. ”Am avut privilegiul de a petrece timp cu preşedintele Mandela şi pot spune că simţul umorului îi era la fel de mare ca optimismul. Suntem profund întristaţi de pierderea lui; inimile noastre sunt alături de familia sa şi de întreaga naţiune africană”, a mai spus acesta. La rândul său, actorul britanic Idris Elba a declarat: ”Ce onoare este să păşeşti pe urmele lui Nelson Mandela şi să portretizezi un bărbat care a sfidat greutăţile vieţii, a rupt bariere şi a promovat drepturile civile în lumea întreagă! Gândurile şi rugăciunile mele sunt pentru familia sa”. Lungmetrajul ”Mandela: Long Walk to Freedom” va avea premiera europeană în următoarele două luni, iar zvonurile de la Hollywood îl plasează de mai multe săptămâni pe lista filmelor care vor obţine multiple nominalizări la premiile Oscar, decernate pe 2 martie 2014.

DE NEÎNVINS Actorul Morgan Freeman, care a interpretat rolul lui Mandela în drama ”Invictus” din 2009, de Clint Eastwood, a afirmat: ”Lumea a pierdut unul dintre adevăraţii giganţi ai ultimului secol. Nelson Mandela era un om de o incomparabilă onoare, o forţă de necucerit - un sfânt pentru mulţi, un erou pentru toţi cei care preţuiesc libertatea şi demnitatea umană. Pe măsură ce ne amintim de succesele sale, să nu ne mulţumim doar a reflecta cât de departe am ajuns, ci, în memoria sa, să ne gândim la cât de departe trebuie să mergem”. ”Eu şi cu soţia mea, Pauletta, l-am numit pe Nelson Mandela, cu onoare şi modestie, prietenul familiei noastre. Va continua să trăiască prin noi toţi, ca un simbol al speranţei, credinţei şi forţei”, a declarat actorul Denzel Washington.

CÂNTEC DE JALE Vedeta TV Oprah Winfrey a spus că se simte onorată să-l fi cunoscut pe Nelson Mandela în viaţa lui privată, adăugând: ”Simţeai că stai alături de un om plin de graţie şi maiestuozitate în acelaşi timp”. Muzicianul Quincy Jones a spus despre fostul lider sud-african, pe care l-a numit ”Madiba, prieten, frate”, că avea ”un spirit născut din generozitate, dragoste, compasiune şi speranţă pentru omenire, care ar putea să nu mai apară niciodată la un asemenea nivel într-o fiinţă umană”. Muzicianul Paul Simon a adăugat că ”Mandela a fost unul dintre marii lideri ai secolului XX. A conceput un model pentru ca duşmanii mortali să treacă peste ura simţită şi să găsească o cale de a reconstrui naţiunea prin compasiune, prin adevăr, dreptate şi puterea iertării”. ”A trăit minunat ceea ce am fost învăţată de mic copil, anume că noi, oamenii, existăm pe Pământ ca să fim unul în slujba celuilalt şi de aici vin bucuria, pacea şi armonia pe care ni le dorim”, a afirmat cântăreaţa Dionne Warwick. Aretha Franklin a declarat la rândul ei: ”Cel mai extraordinar lucru a fost modul în care s-a ridicat după experienţa închisorii, a apartheidului, a urii, pentru a uni naţiunea - un extraordinar exemplu de umanitate şi curaj”. „Ceea ce îmi voi aminti despre domnul Mandela este că era un om ale cărui inimă, spirit, suflet nu puteau fi îngrădite de nedreptăţile economice şi rasiale, de barele de metal ale închisorii, de povara urii şi a răzbunării”, a spus şi Muhammad Ali.

Actriţa Olivia Wilde, jurnalistul Anderson Cooper, actorul Albert Brooks, rapperul LL Cool J, cântăreţul Randy Jackson, vedeta TV Ellen DeGenere, actorii Jamie Foxx, Steve Martin, actriţa Lindsay Lohan, producătorul TV Simon Cowell, actorii Olivia Munn, Neil Patrick Harris, omul de afaceri Donald Trump, cântăreţii Paula Abdul şi Justin Timberlake şi-au exprimat regretul faţă de moartea lui Mandela pe platforma de socializare Twitter, vorbind despre ”umanitate la absolut”, ”un exemplu sclipitor de măreţie umană şi succes”, ”un luptător pentru drepturile omului cu voinţă de fier şi inimă plină de compasiune”, ”cel mai mare militant pentru pace şi schimbare”, ”campion al umanităţii”.