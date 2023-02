Celebrul chitarist Steve Vai canta la Bucuresti

Celebrul chitaristSteve Vaicanta la Bucuresti pe 24 aprilie la Sala Palatului. Primele 200 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare vineri, pe 20 ianuarie de la ora 10:00.



Steve Vai se numara printre cei mai influenti chitaristi ai scenei muzicale internationale. Cu trei premii Grammy castigate si cu 15 nominalizari in total, alaturi de zeci de milioane de albume vandute, Vai a inceput prin a canta alaturi de marele Frank Zappa care i-a fost profesor. Turneul care trece si pe la Bucuresti poarte numele de Inviolate World Tour, la fel ca si cel mai recent albumul al artistului, "Inviolate", lansat anul trecut, iar Steve Vai declara: "Turneul Nord American a fost exceptional. Eu si trupa ne-am antrenat bine si abia asteptam sa prezint chitara Hydra fanilor din Europa cu care nu am apucat sa ma revad in turneul trecut. Reactiile voastre la albumul Inviolate au fost foarte pozitive si asta s-a vazut in presa, in numarul de bilete vandute si in energia spectatorilor asa ca asteptam foarte mult acest turneu".



In 1983 a ales insa drumul carierei solo iar de atunci pana in prezent a lansat 12 albumede studio si a vandut milioane de discuri in intreaga lume. Muzical,Steve Vaia declarat ca printre artistii care l-au influentat se numara Jimmy Page, Brian May, Ritchie Blackmore, Jeff Beck, Jimi Hendrix sau Allan Holdsworth

Vai se numara printre chitaristii care au luat parte in repetate randuri la celebrul turneu G3 organizat de Joe Satrianii, turneu care aduce pe aceeeasi scena 3 chitaristi de top ai scenei muzicale.



Biletele se pun in vanzare pewww.iabilet.rola urmatoarele preturi:



- Earlybird - primele 200 de bilete din fiecare categorie - Cat A 259 lei, Cat B 199 lei, Cat C 149 lei, Cat D 99 lei

- Presale - Cat A 279 lei, Cat B 219 lei, Cat C 169 lei, Cat D 119 lei

- La acces - Cat A 300 lei, Cat B 250 lei, Cat C 200 lei, Cat D 150 lei



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de ticketing al agentiei de bilete.