Celebrul DJ danez Kasper Bjorke mixează în România

Cunoscutul DJ şi producător danez Kasper Bjorke va mixa în premieră în România, în noaptea de Revelion, în cadrul unui eveniment special a cărui locaţie - neconvenţională - va fi anunţată în curând.

După mai bine de zece ani în care a activat ca producător şi DJ, Kasper Bjorke a lansat muzică la case de discuri precum Hfn Music, Plant Music, Fine, Thugfucker, We Love This şi V2 Records. Mai mult, alte câteva labeluri urmează să-l includă pe Bjorke în portofoliu. Kasper Bjorke a primit, de-a lungul timpului, numeroase premii în cadrul Danish Music Award, atât pentru proiectul său solo, cât şi pentru proiectele externe.

Dacă sub propriul nume, Kasper Bjroke produce un sound analog disco, pentru alter ego-ul său, Kasper Bjorke and The Friendly Ghosts abordează un stil focusat pe minimal techno şi house. Ca şi remixer, acesta se poate lăuda cu titluri remixate pentru artişti precum Trentemoller, WhoMadeWho (Gomma), Visti & Meyland (Eskimo), The Ting Things şi mulţi alţii.

Primul său album, „In Gumno”, lansat la casa de discuri din NYC, Plant Music, în toamna anului 2007, conţine o călătorie melancolică şi cinematică, fără să-şi piardă amprenta de club. Cel de-al doilea single, „Doesn’t Matter”, a fost remixat atât de prietenul său danez Trentemoller, cât şi de The Juan Maclean, de la DFA.

Cel de-al doilea album, „Standing on Top of Utopia”, a fost lansat în februarie 2010 şi a devenit imediat preferatul presei internaţionale. Primele două single-uri, „Young Again” şi „Alcatraz”, s-au bucurat de popularitate atât în zona pop, de radio, cât şi în cluburile din întreaga lume.

Kasper Bjoke nu este genul de artist care să stea închis în studio, călătorind în întreaga lume pentru a-şi cânta muzica şi a mixa în cele mai importante cluburi şi festivaluri.