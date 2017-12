Celebrul teatru erotic din Amsterdam rămâne deschis

Casa Rosso, celebrul teatru erotic din Cartierul Roşu din Amsterdam, va putea să îşi continue activitatea, au anunţat autorităţile olandeze, care doreau să-l închidă pentru presupuse legături cu lumea interlopă din oraş. Municipalitatea oraşului Amsterdam a fost pe punctul de a închide acest teatru din renumitul cartier olandez, însă proprietarul său, Jan Otten, s-a opus acestei măsuri şi a avut, în cele din urmă, câştig de cauză. Jan Otten, în vârstă de 67 de ani, este ”imaginea” renumitului Cartier Roşu din Amsterdam. Teatrul său erotic, Casa Rocco, este punctul principal de atracţie din această zonă istorică, în care pot fi văzute prostituate în vitrină, sex shop-uri şi magazine unde se vinde canabis. Faţada iluminată a acestui teatru a apărut în diverse emisiuni de televiziune din lumea întreagă, iar proprietarul său, Jan Otten, are contracte cu 180 de agenţii de turism din lume. Jan Otten preferă să stea el însuşi la intrarea teatrului, întâmpinându-şi oaspeţii care vin să asiste la aceste spectacole care prezintă acte sexuale pe scenă.

În urmă cu trei ani, municipalitatea din Amsterdam a anunţat că intenţionează să închidă Casa Rosso. În afara acestui teatru, Jan Otten mai deţine barul Banana şi câteva peep shows şi sex shop-uri în Cartierul Roşu. După o lungă bătălie dusă în justiţie, autorităţile olandeze au anunţat, marţi, că lui Jan Otten i s-a permis să îşi continue activităţile de divertisment şi a obţinut prelungirea licenţelor în vigoare. Agenţia naţională Bibob, care supraveghează integritatea licenţelor, a alcătuit anterior un raport în care s-a declarat împotriva prelungirii licenţelor lui Otten, susţinând că acesta are numeroase conexiuni cu lumea interlopă şi că sume mari de bani au fost spălate prin intermediul teatrului Casa Rosso. ”La început, am crezut că era o comedie. Mi-am spus: «Mergi înainte şi vei câştiga, pentru că niciuna dintre aceste poveşti nu este adevărată». Nu am făcut nimic rău”, a mărturisit Jan Otten. Însă, în momentul în care licenţele nu i-au mai fost prelungite, ”totul s-a transformat într-un film foarte prost”. După ce s-a certat cu un angajat important al companiilor sale, Otten se gândea serios chiar să îşi vândă întreaga afacere. Jan Otten lucrează la Casa Rosso de aproape 40 de ani. El a început mai întâi ca servitor, iar apoi a devenit portarul teatrului. În 1996 a preluat această afacere. În prezent, Jan Otten are în subordinea sa peste 120 de angajaţi permanenţi, devenind unul dintre cei mai mari angajatori privaţi din centrul Amsterdamului. Jan Otten a cumpărat compania cu ajutorul financiar al bunului său prieten Charles Geerts. Această asociere a reprezentat, de altfel, unul dintre obstacolele majore relevate şi de raportul asociaţiei Bibob. Charles Geerts a avut probleme cu municipalitatea din cauza unor presupuse legături cu lumea interlopă, care l-au forţat, de altfel, să vândă afacerea lui erotică în 2007.

Închiderea acestui teatru a făcut parte din planul oficial al autorităţilor din Amsterdam de a închide bordelurile, sex shop-urile şi cafenelele unde se vinde marijuana, cu scopul de a îndepărta crima organizată de centrul oraşului, considerat un adevărat paradis turistic.