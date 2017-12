Celia: „Piesa Trag aer în piept mi-a adus multă fericire”

Celia, artista care s-a lansat în trupa „Elegance”, a revenit pe piaţa muzicală autohtonă cu o piesă dance cu influenţe house. Melodia „Trag aer în piept” se bucură de apreciere din partea publicului, piesa ocupînd, cîteva săptămîni, prima poziţie în „Fresh Top 40”. În plus, melodia a avut o ascensiune rapidă şi în playlist-urile posturilor de radio. „Piesa Trag aer în piept mi-a adus multă fericire. Sînt extrem de fericită atunci cînd urc pe scenă şi lumea e alături de mine, nu mă aşteptam ca publicul să mă privească aşa. Concertele pe care le am îmi aduc foarte multă bucurie”, a mărturisit Celia. Primul album solo al artistei, intitulat „Celia”, constituie o schimbare a genului muzical abordat pînă nu demult de interpretă, materialul discografic conţinînd zece piese pop-dance, chill out sau house. Bucurîndu-se de un succes extraordinar, Celia s-a gîndit că noul său material discografic merită promovat mai mult, astfel că artista va pleca, în curînd, într-un turneu naţional de promovare a albumului.