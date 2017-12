Celine Dion are o colecţie impresionantă de pantofi

Una dintre cele mai apreciate voci ale momentului, Celine Dion ar putea să le schimbe părerea fanilor, când vor afla care este cea mai mare obsesie a ei. ”Dacă ai, să spunem, 600 de perechi de papuci, eşti considerat un ciudat? Am în jur de 3.000 de perechi. Unii oameni se droghează, eu cumpăr pantofi”, a povestit amuzată cântăreaţa canadiană. Celine Dion, în vârstă de 43 de ani, recunoaşte că se simte foarte norocoasă şi recunoscătoare că poate să îşi cumpere pantofi, dar şi alte obiecte de lux. Celine Dion a crescut alături de 14 rude ale sale, părinţi, fraţi şi surori, într-o casă foarte modestă din Charlemagne, Quebec, Canada. ”Am crescut într-o casă foarte, foarte, foarte mică. Mama mea era foarte pricepută şi avea mare grijă de noi. Ne simţeam în siguranţă şi îngrijiţi cu căldură. Dormeam câte trei, patru într-un pat şi acest lucru ni se părea normal. Nu eram săraci dar nu aveam niciodată destui bani. Nu ştiu dacă are sens ceea ce spun, dar pur şi simplu nu ne lipsea nimic. Am crescut cu multă dragoste şi sprijin din partea familiei”, a declarat Celine Dion. Cântăreaţa canadiană a vândut milioane de albume în toată lumea şi se simte recunoscătoare că după 30 de ani carieră, oamenii încă mai vin să o vadă cântând.