Celine Dion îşi pregăteşte revenirea pe scenă

Cântăreaţa canadiană Celine Dion are o relaţie de lungă durată cu studiourile Disney, de când i s-a propus să interpreteze coloana sonoră a desenului animat ”Beauty and the Beast / Frumoasa şi bestia“, în 1991. În aceste condiţii, cântăreaţa a fost bucuroasă să îi introducă în lumea Disney şi pe gemenii săi, Eddy şi Nelson, de 14 luni, alături de fiul său mai mare, Rene, de 10 ani. La începutul anului, familia lui Celine Dion a făcut o vizită la Disney World din Orlando. Celine Dion, soţul său, producătorul şi managerul său Rene Angelil şi copiii lor au pozat alături de celebrele personaje din ”Beauty and the Beast / Frumoasa şi bestia“, pentru a marca lansarea versiunii 3D a popularului desen animat, ce va avea loc pe 13 ianuarie, peste ocean. Portretul de familie al celebrei cântăreţe va fi folosit pentru promovarea desenului animat.

Celine Dion a impresionat cu silueta sa impecabilă. Cântăreaţa, în vârstă de 43 de ani, mamă a trei copii, nu a avut parte de vacanţă de sărbători şi a lucrat de zor, repetând pentru reluarea show-ului său de la Caesar\'s Palace din Las Vegas. Spectacolul de variete se va relua din luna martie iar Celine Dion vrea să impresioneze cu o nouă garderobă şi o nouă regie. Noul show ar fi condiţia pentru un nou contract de trei ani cu proprietarii cazinoului Caesar\'s Palace, care să includă nu mai puţin de 70 de spectacole pe an, în care se vor cânta toate piesele de mare succes ale lui Celine Dion. Rămâne de stabilit dacă Celine Dion va avea un salariu fix sau va cere şi un procent din încasările biletelor.