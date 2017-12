Celine Dion revine pe scenă de dragul soțului ei

01:26:13 / 21 Mai 2015

Ar trebui sa postati o poza cu sotul

Ca sa vada toata lumea in ce hal de mutilare ajung cei care fac sex oral si care se infecteaza cu virusul HPV de la femei. Acest virus la femei produce cancerul de col uterin, iar la barbati da cancer la limba, sau la amigdale, faringe, sau laringe. Ajung sa li se taie limba, mandibula, etc fiind o mutilare si un chin de neinchipuit. Aceste lucruri ar trebui sa le scrieti macar voi in ziar, ca medicii si alte institutii nu vorbesc despre asa ceva. Va vor doar de pacienti, nu fac PREVENTIE.