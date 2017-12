Celine Dion scoate un nou album

La şase ani distanţă de la precedentul material discografic, noul album al cântăreţei canadiene Celine Dion, intitulat „Loved Me Back To Life”, va ajunge pe rafturile magazinelor din 5 noiembrie. Albumul va fi lansat în două versiuni, standard cu 13 piese şi Deluxe cu 15. În ambele variante, piesele de rezistenţă sunt duetele cu Stevie Wonder în „Overjoyed” şi cu Ne-Yo în „Somebody”. Pentru cei mai nerăbdători există posibilitatea unei comenzi anticipate pe site-urile CelineDion.com, iTunes şi Amazon. Primul single, promovat de ieri de posturile de radio din lumea întreagă, este „Loved Me Back To Life”, care poate fi descărcat în versiune digitală, bineînţeles, contra cost.