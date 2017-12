Celine Dion şi-ar fi dorit o fetiţă

Cântăreaţa canadiană Celine Dion, care a născut gemeni, sâmbăta trecută, a dat primul său interviu. Viaţa cântăreţei, a soţului ei, Rene Angelil şi a băiatului lor, Rene-Charles, a fost dată peste cap când familia a crescut de la trei la cinci membri. Celine Dion şi-a dorit extrem de mult să mai fie o dată mamă, făcând pentru aceasta cinci fecundări in vitro până a reuşit să rămână iar însărcinată, la 42 de ani. “Ne vom gândi la nume când Celine se va restabili complet”, a declarat Rene Angelil, adăugând: “Ştiu bine că, în final, va fi aşa cum vrea ea!”. Nu se ştie încă dacă vor fi nume anglofone sau francofone. Fiul lor, Rene-Charles, care învaţă în SUA, ar fi înclinat pentru limba lui Shakespeare, iar mama cântăreţei ar dori nume de botez franceze.

Proaspăta mămică nu-şi face griji în privinţa greutăţii, deşi a luat 19 kilograme în timpul sarcinii. “Nu-mi pasă de siluetă! N-am fost niciodată îngrijorată de greutate. Oricum, nu voi ţine imediat regim, pentru că vreau foarte mult să alăptez”, afirmă aceasta. Celine Dion nu-şi ascunde mândria de a a avea casa plină cu băieţi, dar recunoaşte că i-ar fi plăcut să aibă o fetiţă: “Sincer, dacă aş fi putut alege, mi-ar fi plăcut să am o fată. Dar, când am aflat că voi avea doi băieţi, nu am fost dezamăgită. Am fost foarte bucuroasă!”, afirmă cântăreaţa.