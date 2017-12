Celine Dion, spitalizată

Cântăreaţa canadiană Celine Dion, în vârstă de 42 de ani, însărcinată cu gemeni, a căror naştere este prevăzută pentru luna noiembrie, a fost internată, luni, într-un spital din West Palm Beach, statul american Florida, medicii dorind să împiedice naşterea prematură a copiilor. Celine Dion a fost plasată sub observaţie la Centrul Medical St. Mary\'s, la recomandarea medicilor ei. Aceasta este o procedură obişnuită în cazul femeilor însărcinate cu gemeni, se explică în acelaşi comunicat de presă. Cotidianul ”Palm Beach Post” susţine că artista canadiană va naşte băieţi. Potrivit medicilor de la Centrul Medical St Mary\'s, data naşterii gemenilor nu a fost încă fixată.

În luna mai, Celine Dion a anunţat pe site-ul ei că naşterea este prevăzută pentru luna noiembrie. Această sarcină este rezultatul celei de-a şasea tentative de fertilizare in vitro la care a apelat Celine Dion, care a suferit un avort sportan în toamna anului trecut. Celine Dion şi soţul său, Rene Angelil, au împreună un fiu de nouă ani, Rene Charles, conceput tot prin fertilizare in vitro. Rene Angelil mai are trei copii din două căsătorii anterioare.