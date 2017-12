Celine Dion va reveni pe scenă de dragul soțului ei

Cântăreața de muzică pop Celine Dion, care s-a retras din lumea spectacolului în urmă cu un an pentru a fi alături de soțul ei, Rene Angelil, bolnav de cancer, a anunțat că, tot de dragul acestuia, își va relua a activitatea artistică din luna august. "Vrea să mă vadă din nou pe scenă pentru că sunt interpreta lui preferată", a declarat solista canadiană de 47 de ai, referindu-se la soțul ei, care are 73 de ani și se află în convalescență, foarte slăbit, după o recădere a cancerului la gât de care suferă de mai mulți ani. Artista va da concerte la cazinoul Caesars Palace din Las Vegas începând din 27 august și a explicat că, până în prezent, nu a fost pregătită emoțional pentru a face acest pas și a preferat să se concentreze pe familia sa, care are nevoie de prezența ei. "Acest spectacol va fi pentru el", a subliniat Celine Dion, mărturisind că este foarte impresionată de faptul că Rene Angelil vrea ca ea să fie puternică și să se simtă bine pe scenă. "Nu este egoist și îmi spune: Sunt alături de tine și vreau să revii în showbiz", a afirmat ea.