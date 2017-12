Ministerul Sănătății (MS) a convocat o celulă de criză după explozia de la târgul „Valea Cascadelor” din București, unde mai multe persoane au fost rănite. Medicii Secției de Arși Grav de la Spitalul Floreasca aflați la specializare în Franța au fost chemați înapoi, în urma exploziei, a declarat duminică Laurențiu Colintineanu, purtătorul de cuvânt al MS. „În celula de criză sunt prezenți și secretari de stat. Suntem în permanentă legătură cu serviciile de urgență, cu toate spitalele implicate și cu Unifarm pentru a avea mereu actualizarea stocurilor de medicamente specifice pentru arși, care sunt necesare în acest tratament“, a declarat Colintineanu, la Spitalul Floreasca. Reprezentantul MS a făcut precizări cu privire la starea de sănătate a celor care au fost transportați la unitățile medicale: „La Spitalul de Arși avem un bărbat de 72 de ani care este intubat în acest moment și ventilat. Are arsuri pe 25% din suprafața corpului, arsuri de gradul I și II. Avem o femeie de 83 de ani, cu arsuri pe 15% din suprafața corpului, gradul I și II, un bărbat de 54 ani cu arsuri în suprafață de 25%, tot grad I și II, și o femeie de 45 ani cu arsuri în suprafață de 1%, grad I și II. Rămâne de văzut dacă va rămâne internată astăzi sau nu la Spitalul de Arși. A mai venit între timp un pacient care a sosit pe cont propriu. Are arsuri minore și rămâne de văzut dacă va rămâne internat sau nu. Probabil că nu”, a spus Colintineanu, citat de Agerpres. La Spitalul Universitar a fost adus un bărbat de 27 de ani cu arsuri pe o suprafață de 1% din corp, gradul II, iar din ultimele informații, acesta nu va rămâne internat. ”La Floreasca avem următoarea situație: un bărbat de 50 de ani care are arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, gradul II și III, și arsuri de căi aeriene. În acest moment, bărbatul este intubat și ventilat, se află deja în sala de operație și urmează să înceapă operația în regim de urgență. Avem o femeie de 64 de ani cu arsuri de gradul I și II pe aproximativ 23% din suprafața corpului. Acești doi pacienți vor rămâne în Unitatea de arși de la Spitalul Floreasca, Unitatea de arși grav. Apoi, un bărbat de 58 de ani cu arsuri pe 10% din suprafața corpului, gradul I și II, și un bărbat de 59 de ani cu arsuri pe 20% din suprafața corpului, tot așa, de gradul I și II. Acești 2 pacienți vor fi internați pe secția de chirurgie plastică”, a adăugat Colintineanu. Nouă persoane au fost transportate la spitale din București, după explozia care a avut loc duminică la târgul de vechituri de la Valea Cascadelor. Patru persoane au fost duse la Spitalul Clinic de Urgență, una la Spitalul Universitar de Urgență, iar alte patru persoane la Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri.