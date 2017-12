Celulita poate fi combătută cu citrice şi carne albă

Numeroase studii au arătat că celulita poate fi combătută nu doar printr-o bună hidratare şi mişcare, dar şi printr-un consum de alimente sănătoase. De exemplu, citricele sunt excelente în acest sens. Fie că vorbim despre portocale, grapefruit, clementine, mandarine sau lămâi, toate sunt numai bune în lupta cu celulita. Citricele au în compoziţie multă vitamină C, care are rolul de a întări pereţii vaselor de sânge şi ameliorează astfel circulaţia. Şi carnea albă s-a dovedit a fi excelentă în acest sens. Proteinele din compoziţia ei ajută la dezvoltarea masei musculare. Carnea albă are conţinut scăzut de grăsimi, astfel că proteinele forţează organismul să consume energia depozitată în celulele ţesutului adipos. Şi peştele oceanic este indicat. Atât el, cât şi fructele de mare au în compoziţie acizi graşi, din care fac parte şi omega 3, cu rol antiinflamator.