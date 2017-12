Centenarul Corpului Maiştrilor Militari la Constanţa

Moment aniversar pentru Corpul Maiştrilor Militari de Marină: ieri, reprezentanţii acestei profesii au sărbătorit un secol de existenţă. Liga Maiştrilor Militari a marcat centenarul şi a organizat, pe scena Cercului Militar din Constanţa, un spectacol omagial. Participarea a fost pe măsura evenimentului, astfel că sala de spectacole a devenit, cu acest prilej, neîncăpătoare. Şeful statului, Traian Băsescu, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Corpului Maiştrilor Militari de Marină, în care le urează acestora \"La mulţi ani şi bun cart înainte\" şi a conferit, prin intermediul consilierului prezidenţial gen.lt. Ion Oprişor, medalia \"Virtutea militară clasa a treia cu însemne pentru militari\" unui număr de 49 de cadre din acest Corp profesional. Prezent la acest ceas aniversar, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral de flotilă Dorin Dănilă, a omagiat trecutul, prezentul şi viitorul celor care constituie corpul de specialişti ai Marinei. Dorin Dănilă a acordat, în semn de preţuire pentru responsabilitatea profesională, medalia „Emblema de onoare a Forţelor Navale” pentru cinci maiştri militari marinari în rezervă: Nistor Iordache, Petre Maravela, Vlad Gheorghe, Ion Drăgan, şi Ion Plăcintă. La rîndul său, şefului Marinei i-a fost conferită din partea Ligii Maiştrilor Militari placheta omagială şi o diplomă de recunoştinţă. Diplome şi plachete le-au fost înmînate şi veteranilor acestui Corp dintre care cei mai longevivi sînt: Gheorghe Bucur, 102 ani, din promoţia 1926, Ion Bleandă, 96 ani, care a activat la bordul primului submarin Delfinul, Ion Lazăr, 84 ani, fost membru al torpilorului Zborul şi Gheorghe Romete, 86 ani, care a făcut parte din primul echipaj al navei Mărăşeşti. Şeful Ligii Maiştrilor Militari, maistrul militar principal în retragere Ion Banu, a afirmat că în marină activează azi aproximativ 1.600 de maiştri militari. Referitor la învăţămîntul de specialitate şi problemele curente ale maiştrilor militari, Ion Banu a menţionat: „Nu sprijin micşorarea anilor de studiu de la trei la doi ani în cadrul Şcolii de Maiştri de Marină din Constanţa. Marina are ceva specific şi nu cred că doi ani sînt sificienţi pentru acumularea informaţiilor de bază. Deocamdată avem tineri interesaţi pentru că se face un lobby util din partea Şcolii în ţară. Vin mulţi copii din zone defavorizate. Concret, interesul tinerilor scade simţitor din cauza salarizării foarte proaste, îndeosebi la segmentul de bază: maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi gradaţi voluntari. Nu consider că este firesc ca, după 35 ani de activitate, să obţii o pensie sub solda unui locotenent.”