Centenarul intrării României în război, evocat la New York

Cei 100 de ani care se împlinesc în 2016 de la intrarea țării noastre în primul Război Mondial vor fi marcați, pe 14 iunie, la Institutul Cultural Român (ICR) din New York, printr-o conferință specială. Este vorba despre „News from the Eastern Front” - A Centennial Perspective on Romania During First World War”. La eveniment au fost invitați să susțină prelegeri mai mulți cercetători americani preocupați de acest subiect.

