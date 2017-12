Centrală termică pentru ISU “Dobrogea”

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţă ordinară hotărârea privind acordul de asociere între Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” al Judeţului Constanţa. Potrivit preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, hotărârea a fost necesară în urma solicitărilor venite din partea conducerii ISU „Dobrogea” în vederea realizării unei centrale termice. „În anul 2010, ISU „Dobrogea”, instituţie care are sediul în centrul Constanţei, se încălzeşte cu lemne. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii conducerii ISU care ne-au cerut ajutorul pentru achiziţionarea unei centrale termice moderne. Este o instituţie importantă a judeţului care are nevoie de ajutorul nostru, pentru că şi ei la rândul lor au ajutat şi ajută locuitorii judeţului în momentele dificile. Ne-au spus că nu au fonduri pentru o asemenea investiţie”, a declarat Constantinescu.