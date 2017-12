Centre de informare a şomerilor rromi, la Dobromir şi Cuza Vodă

Pentru a veni în sprijinul constănţenilor din mediul rural care în fiecare lună sînt plimbaţi pe drumuri la oraş în vederea consultării ofertei de muncă, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) au organizat, pe parcursul acestui an, mai multe acţiuni de informare la nivelul primăriilor. Pe lîngă prezentarea serviciilor, identificarea locurilor de muncă vacante şi a oportunităţilor de angajare pentru aceste persoane, cele 81 de deplasări din judeţ, în baza de date a instituţiei constănţene au fost înscrise 1.216 persoane. În acelaşi timp, odată cu identificarea celor de 332 locuri de slujbe în mediul rural, peste 110 persoane au fost încadrate în cîmpul muncii. Potrivit reprezentanţilor AJOFM, numai în cadrul programului ”Caravana pentru Rromi”, derulat prin intermediul celor 62 de întîlniri, la care au participat 2.866 de persoane, circa 10% din acestea au fost angajate pe loc. ”Pentru a facilita accesul la informaţie am deschis două centre de informare destinate persoanelor de etnie rromă, la Dobromir şi Cuza Vodă. Astfel, toate persoanele interesate pot găsi aici informaţii despre activitatea noastră, datele de contact ale celui mai apropiat punct de lucru, paşii care trebuie urmaţi şi liste cu locurile de muncă, actualizate săptămînal. Mai mult, am luat iniţiativa de a încheia cu fiecare primărie un protocol cu scopul sprijinirii comunităţilor locale în dezvoltarea pieţei muncii şi angajarea persoanelor aflate în căutarea unei slujbe”, a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu.