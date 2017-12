Centre de internet cu acces gratuit, la bibliotecile din judeţ

La Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, una dintre cele 12 biblioteci care au reuşit performanţa de a fi selectate în programul „Biblionet - Lumea în biblioteca mea”, a început, ieri, prima serie de cursuri de instruire a bibliotecarilor în tehnologia informaţiei şi administrarea bibliotecii cu acces public la internet. Cele zece cursante sînt trei bibliotecare de la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” şi alte şapte de la instituţiile publice similare din judeţ. Cursurile au început simultan în alte cinci judeţe: Bihor, Harghita, Maramureş, Sălaj şi Vîlcea. De acest program şi, implicit, de Centrele Internet pentru Public (CIP) vor beneficia 17 biblioteci publice din judeţul Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, precum şi alte biblioteci din Medgidia, Hîrşova, Cernavodă, Năvodari, Negru Vodă, Agigea, Topalu, Pecineaga, Ostrov, Saraiu, Corbu sau Cumpăna. Se preconizează ca deschiderea centrelor să aibă loc în cea de-a doua decadă a lunii noiembrie. Astfel, se poate crea un echilibru în ceea ce priveşte sursa de informaţie, între publicaţiile tipărite şi internet, iar accesul celor care doresc să apeleze la internet este gratuit, indiferent de locul de apartenenţă al utilizatorului. Bibliotecarii vor primi un Certificat de competenţe şi abilităţi, recunoscut de toate organismele ministeriale şi guvernamentale din România şi din Uniunea Europeană şi vor fi supuşi formării continue. Următoarea serie de cursuri va începe pe 14 septembrie şi va continua pe 5 octombrie.

„După doi ani de program pilot, la iniţiativa fundaţiei Bill&Melinda Gates şi a IREX - International Researches & Exchanges Board, care dezvoltă programele iniţiate de fundaţia mai sus amintită, bibliotecile publice din România au oportunitatea de a se dota cu tehnică de calcul şi software la nivelul secolului al XXI-lea, oportunitate care vine să racordeze, într-un anume fel, bibliotecile noastre - în mare parte poziţionate în paradigma clasică -, cu societatea informaţională, prin accesul la internet în bandă largă, prin tehnici moderne de căutare în baze de date şi în site-uri de autoritate pe Internet”, a precizat reprezentantul local IREX şi coordonatorul programului „Biblionet” la nivelul judeţului Constanţa, Ştefan Pleşoianu, coordonator al activităţilor metodice din cadrul Bibliotecii Judeţene Constanţa. „Este o oportunitate istorică. Nu ne-am mai întîlnit în sistemul biblioteconomic cu aşa ceva. Vrem să mai apară, într-o viaţă de om, un finanţator atît de generos, care să se implice în schimbarea sistemului, a mentalităţilor oamenilor implicaţi în sistem. Noi dorim să mergem în acord cu vremurile în care trăim”, a precizat Ştefan Pleşoianu.

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” este una dintre cele 12 biblioteci din ţară care au reuşit performanţa de a fi selectate în programul „Biblionet -Lumea în biblioteca mea”, la care au aplicat 31 de biblioteci judeţene din cele 41 care există la nivel naţional. „Biblionet” face parte din programul desfăşurat la nivel mondial „Global Libraries”, fiind iniţiativa fundaţiei Bill&Melinda Gates, iar administratorul pentru România este organizaţia IREX - International Researches & Exchanges Board. Programul are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society, ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecile publice româneşti şi autorităţile locale.