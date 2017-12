Centre de reabilitare a bolnavilor cu afecţiuni neuropsihice, încălzite de convectoare

Consiliul Judeţean Suceava a demarat o anchetă privind lipsa de căldură în Centrul de Reabilitare şi Recuperare Neuropsihică Costâna, autorităţile luând măsura temporară a încălzirii instituţiei cu ajutorul convectoarelor. Președintele CJ Suceava susţine că stocul de combustibil lichid ușor (CLU) necesar pentru încălzire în alte centre spitaliceşti din județ este în total de 2,8 tone, dar că acest combustibil este de proastă calitate.

De aceea, Consiliul a decis demararea unei licitaţii pentru achiziţionarea de CLU. Ofertele vor fi deschise însă doar pe 7 noiembrie. "Cineva va răspunde pentru chestiunea asta și vom lua măsuri fără anestezic”, a spus preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, într-o conferinţă de presă. Asistații din Centrul de recuperare și reabilitate neuropshică din localitatea suceveană Costâna nu au avut căldură în ultima perioadă, după ce temperaturile au scăzut și sub 0 grade Celsius, din cauză că unitatea nu are CLU, pentru achiziția căruia procedurile au început în august. Situaţie similară şi în centrul de recuperare din Zvoriștea, dar şi în centrul de plasament Mihoveni, unde instalaţia de încălzire nu face faţă. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, a reproșat managementului instituţiilor că nu a inițiat mai devreme procedura de achiziție a combustibilului, în condițiile în care contractul cu vechiul furnizor a fost încheiat în luna mai. Niță a mai spus că la centrul de recuperare Zvoriștea și la centrul de plasament Mihoveni există combustibili pentru producerea căldurii, dar că nu s-a livrat căldură la parametrii normali, iar situația ar fi fost remediată. Centrul de reabilitare de la Costâna are 195 de locuri, cel de la Zvoriștea are 62 de locuri, în timp ce în structura de case de tip familial pentru copii cu dizabilități Adâncata, Șcheia, Mihoveni sunt 38 de asistați.