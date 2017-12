Centrele constănţene pentru minori, suprapopulate

Centrele pentru minori din judeţul Constanţa sînt suprapopulate, a anunţat, ieri, conducerea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DJASPC). „În fiecare centru avem în plus cel puţin patru copii, astfel că unităţile s-au suprapopulat. Sperăm ca lucrurile să se rezolve în timp scurt”, a declarat directorul executiv al DJASPC, Gheorghe Dinică. În evidenţele DJASPC sînt zeci de copii ai străzii sau copii care provin din familii derstrămate. „Nu de mult am avut trei copii veniţi tocmai de Vaslui, respectiv de nouă, zece şi 11 ani. Au venit la cerşit. S-a luat imediat legătura cu colegii de la Direcţia din Vaslui, astfel că am rezolvat cazul lor”, a mai spus directorul executiv al DJASPC. La nivelul judeţului Constanţa, există 12 servicii de tip rezindeţial care se adresează copiilor.