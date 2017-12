Centrii Stancu şi Spînu rămân la CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a câştigat în acest sezon ambele competiţii interne ale voleiului masculin românesc, campionatul şi Cupa României, reuşind al patrulea event din istoria clubului. În plus, CVM Tomis a pierdut numai două meciuri în întrecerile interne în sezonul 2012-2013, anul trecut, în turul campionatului. Continuăm în numărul nostru de astăzi seria de interviuri cu câţiva dintre voleibaliştii care au contribuit la performanţele reuşite de echipa constănţeană în sezonul trecut, interviuri realizate a doua zi după ultimul meci al sezonului, finala Cupei României. După cubanezul Javier Gonzalez şi sârbul Milos Terzic, urmează doi internaţionali români, centrii Sergiu Stancu şi Andrei Spînu.

Stancu a revenit în România după 10 ani

Reporter: Sergiu Stancu, cum apreciezi sezonul care tocmai s-a încheiat?

Sergiu Stancu: Am avut un an foarte bun, în care am reuşit să ne atingem obiectivele pe plan intern şi cred că am avut şi o evoluţie meritorie în Liga Campionilor, unde am nimerit în cea mai dificilă grupă a ediţiei.

Rep.: Vei continua la CVM Tomis?

S.S.: Am vorbit cu conducerea clubului şi ne-am înţeles. Din punctul meu de vedere totul este OK. Va fi cea mai mare plăcere să continuu să joc la Constanţa şi sper să o fac cât mai bine.

Rep.: Ce îţi propui pentru sezonul viitor?

S.S.: Ar fi important să prindem o grupă mai accesibilă în Liga Campionilor şi ne dorim cel puţin un loc 2 în grupă, ca să ne putem califica mai departe.

Rep.: Ai revenit în campionatul românesc după zece ani în care ai jucat numai în străinătate. Cum ţi se pare nivelul voleiului românesc?

S.S.: Sincer, mi s-a părut un campionat destul de bun valoric, pentru că are două echipe în Liga Campionilor, iar acest lucru nu poate decât să ajute la creşterea nivelului campionatului. Cel mai mult mă bucură că echipa noastră a reuşit să fie cea mai bună, cu ajutorul băncii tehnice şi al conducerii clubului, care ne-a pus la dispoziţie tot ce era necesar.

Rep.: Cum comentezi componenţa lotului naţional, din care lipseşti după mulţi ani?

S.S.: Este un moment normal, pentru că după o destul de lungă perioadă de timp - în cazul meu sunt cam 10-12 ani de când sunt convocat - federaţia s-a gândit să schimbe generaţiile. Doreşte probabil un suflu nou la naţională şi a adus un antrenor nou, pe Mircea Abraham, căruia îi doresc mult succes. Le doresc colegilor mei multă baftă şi să întreacă performanţele pe care le-am reuşit noi până acum!

Spînu a declinat convocarea la naţională, din motive şcolare

Rep.: Andrei Spînu, cum apreciezi sezonul care tocmai s-a încheiat?

Andrei Spînu: Ne bucurăm că am terminat cu bine un an foarte greu, un sezon lung, dar care s-a încheiat aşa cum ne-am dorit. Am câştigat cele două trofee interne şi suntem foarte mulţumiţi de felul cum am jucat. Se putea un pic mai bine în Liga Campionilor, dar noi am fost debutanţi în această competiţie şi sperăm că la anul va fi mai bine.

Rep.: Vei continua la CVM Tomis?

A.S.: Este aproape sigur că voi rămâne aici, iar ca obiective vrem să câştigăm în România tot ce se poate câştiga. În plus, vrem să demonstrăm că nu mai suntem debutanţi în Liga Campionilor şi să facem o figură cât mai frumoasă în viitoarea ediţie. Acum avem deja experienţa necesară, dar trebuie multă muncă.

Rep.: Pentru tine vacanţa se mai amână, pentru că ai fost convocat la echipa naţională...

A.S.: Nu o să merg la lotul naţional, pentru că am o situaţie şcolară mai dificilă. După cum ştiţi, sunt student la Medicină, aşa că am vorbit cu cei din federaţie ca anul acesta să fiu învoit de la echipa naţională. Le doresc însă colegilor mei care vor reprezenta România să facă o figură cât mai frumoasă şi să se califice cu echipa naţională la un turneu final!