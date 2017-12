Centru „Biblionet”, la Eforie Nord

La Casa de Cultură „Carmen Sylva” din Eforie Nord se va inaugura, sâmbătă, de la ora 12.00, în cadrul bibliotecii, Centrul de Internet pentru Public „Biblionet”. Acesta este dotat cu patru calculatoare şi birouri având aprox. 2,5 metri pătraţi pentru fiecare birou cu computer.

Concomitent cu acest eveniment va avea loc şi o lansare editorială care reprezintă un debut literar pentru Ene Nicu Clement, autorul volumului de proză „Omu’ e înainte de toate”. Manifestarea va fi întregită de vernisajul expoziţiei de desen şi acuarelă semnată de Cătălin C. Botezatu.

„Biblionet” face parte din programul „Global Libraries”, desfăşurat la nivel mondial, fiind iniţiativa fundaţiei Bill&Melinda Gates, iar administratorul pentru România este organizaţia IREX - International Researches & Exchanges Board. Programul are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society, ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecile publice româneşti şi autorităţile locale. Bblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” este una dintre cele 12 biblioteci judeţene care au fost selectate în prima rundă a Programului Biblionet.

Accesul celor care doresc să apeleze la serviciile internetului este gratuit, indiferent de locul de apartenenţă al utilizatorului, creându-se astfel un echilibru, în ceea ce priveşte sursa de informaţie, între publicaţiile tipărite şi sursele electronice. Fundaţia este cea care asigură şi finanţarea costurilor aferente administrării centrului de internet: abonament, internet, poliţa de asigurare pentru echipamentele dotate, asigurarea securităţii centrului prin instalarea unor sisteme de siguranţă şi plata utilităţilor (curent, apă şi căldură).