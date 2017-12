Centru de Permanenţă la Mihail Kogălniceanu

Administraţia locală din comuna Mihail Kogălniceanu a inaugurat ieri, în comună, primul Centru de Permanenţă în incinta dispensarului din comună. Acest centru era mai mult decît necesar în localitate, care are aprox. 10.500 de locuitori. Potrivit afirmaţiilor primarului, Iosif Valer Mureşan, lucrarea a fost începută în anul 2005, cînd au fost executate lucrările la exteriorul clădirii, în 2006 au fost realizate reabilitarea interiorului şi dotarea centrului, iar anul acesta a fost angajat personalul şi s-au primit aprobările pentru deschiderea şi darea în folosinţă a centrului. În această instituţie îşi vor desfăşura activitatea opt medici şi trei asistenţi care, pe rînd, vor asigura permanenţa. “Acest centru a fost unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus de cînd am devenit primar în această comună. L-am realizat puţin cam greu, dar mă bucur că lucrarea a fost dusă la bun sfîrşit. A fost o investiţie nu prea mare pentru bugetul comunei, dar deosebit de importantă. Nu se ştie niciodată cînd vom avea nevoie de oamenii în halat alb. Cu această ocazie, vom avea un serviciu de permanenţă, un medic şi o asistentă care vor fi zi şi noapte aici şi mai avem o promisiune fermă din partea conducerii Serviciului de Ambulanţă că, în curînd, se va deschide un punct de lucru şi la Kogălniceanu. Şi atunci vom avea şi o ambulanţă la dispoziţie“, a declarat Mureşan. De serviciile acestui centru vor beneficia atît locuitorii comunei Mihail Kogălniceanu, cît şi locuitorii din satele Tîrguşor, Cheia şi Grădina. “A devenit deja o obişnuinţă la noi ca, în fiecare an, Primăria să dea în folosinţă o construcţie. Ceea ce s-a întîmplat acum este foarte important, pentru că este o localitate mare, cu bătrîni mulţi. Mama îşi aminteşte că în urmă cu mulţi ani aici exista şi o casă de naşteri, medic în permanenţă şi ea chiar visa la aşa ceva. Este un lucru extraordinar de bun pentru întreaga comunitate“, a spus Elena Sandu, o localnică din Mihail Kogălniceanu. Medicii care îşi vor desfăşura activitatea în Centrul de Permanenţă sînt medici de familie din comună şi satele din apropiere. “Va fi un centru medical care va asigura asistenţă medicală permanentă pentru locuitorii din Mihail Kogălniceanu şi pentru cei din comunele învecinate. Este de mult o necesitate, întrucît sînt destule cazuri în care bătrînii sau copiii se îmbolnăvesc noaptea sau la sfîrşit de săptămînă şi nu aveau la cine să apeleze“, a declarat Marcel Vîrciu, coordonatorul Centrului de Permanenţă din Kogălniceanu. Investiţia a fost suportată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Local Mihail Kogălniceanu, valoarea întregului proiect fiind de 2,5 miliarde de lei vechi. În continuare, Primăria comunei va suporta cheltuielile cu utilităţile clădirii şi salariile personalului angajat.