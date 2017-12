Centru de testare Cambridge la Liceul „Callatis”

Elevii care învaţă în Mangalia, dar şi cei din localităţile învecinate, nu vor mai trebui să se deplaseze până în municipiul Constanţa pentru a susţine examenele de certificare Cambridge. Începând cu acest an, testările pot fi susţinute şi în cadrul Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia. „Suntem primul şi, momentan, singurul centru din oraş în care se organizează astfel de examene. Am dorit ca, în felul acesta, să venim în întâmpinarea cererilor tot mai numeroase şi a dorinţei elevilor noştri ca acest examen să se desfăşoare în localitatea de reşedinţă”, a declarat coordonatorul proiectului, prof. Silvia Lipnic, din cadrul Liceului Teoretic „Callatis”. Pentru prima testare organizată la nivelul unităţii de învăţământ, în parteneriat cu ESOL (English for Speakers of Other Languages - Engleza pentru vorbitorii de alte limbi) România, s-au înregistrat 11 elevi: opt pentru nivelul avansat (CAE - Certificate in Advanced English) şi trei pentru cel mediu (FCE - First Certificate in English). Ei au susţinut prima probă (Speaking - vorbire) la sfârşitul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Următoarele patru probe (Reading - citire, Listening - ascultare, Writing - scriere şi Use of English - folosirea limbii engleze, probă constând în exerciţii gramaticale) vor fi susţinute în acest sfârşit de săptămână. „Candidaţii susţin toate probele în faţa a doi examinatori, unul vorbitor nativ de limba engleză şi un român, probele fiind supervizate de un al doilea vorbitor nativ de limba engleză. În acest fel, orice suspiciune de fraudare dispare. Echipamentele şi examinatorii ne sunt puşi la dispoziţie de ESOL România”, a precizat prof. Lipnic. Următoarea sesiune de examene este programată pentru iunie 2013.