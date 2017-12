Centru de urgență materno-infantil la Constanța?

În al doilea oraș al țării începe să se contureze, în sfârșit, un proiect extrem de important de care Constanța are nevoie stringentă: înființarea unui Centru regional de urgență materno-infantil. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța, dr. Dănuț Căpățînă, a anunțat, ieri, că a intrat în posesia actelor necesare pentru a putea aplica la fonduri europene. ”Și pentru că astăzi (ieri - n.r.) era ultima zi, am trimis cererile tehnice, pentru că succesiunea evenimentelor este următoarea: se face întâi o propunere tehnică a unui proiect, după care odată cu apariția ghidurilor, undeva luna viitoare, se dezvoltă acea temă și se trimite spre avizare către unitatea de management pentru a intra în finanțare sau nu. Am făcut două cereri pentru proiecte regionale”, a declarat dr. Căpățînă.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ Una dintre ele se referă la eficiența energetică. ”Este un capitol important al UE, unde sunt alocați mulți bani. Am propus ca toată iluminarea în SCJU și în secțiile exterioare să se facă prin tehnologie LED, pentru că, după cum știți, lumina în spital stă aprinsă tot timpul, iar consumurile sunt uriașe. Chiar dacă noi am înlocuit treptat toate becurile incandescente cu lămpi cu neon, tot ar rezulta o economie de 30%”, a declarat managerul SCJU. El a adăugat că lunar, cu iluminatul casnic, SCJU consumă 40.000 - 50.000 de lei, echivalentul a aproximativ 10.000 de euro. ”Suntem în curs de a licita la bursă consumul de curent electric. Am căutat un broker bun. Vreau să fim curtați, dar pentru asta trebuie să iau pe cineva care să ne vândă bine. E posibil să ajungem undeva la 10% economie. Scăpăm dintr-un sistem captiv, ceea ce este foarte bine din punctul nostru de vedere”, adaugă managerul. În cadrul aceluiași proiect, se vizează înlocuirea geamurilor vechi care au rămas, precum și iluminarea exterioară a aleilor tot cu tehnologie LED, prin panouri solare.

TRATĂM TOATĂ REGIUNEA Al doilea proiect propus de către SCJU este construcția unui Centru regional de urgență materno-infantil. ”De ce dorim un centru? Devenind spital, este necesar a se schimba numărul de paturi la nivel național, ceea ce nu mi se pare în regulă. Un spital înseamnă director, director economic, o întreagă structură pe care noi o avem deja. Dorim doar o extensie a SCJU, o clădire modernă în care să putem muta secțiile de obstetrică-ginecologie, neonatologie, pediatrie (cu toate compartimentele - diabet, oncologie), chirurgie și ortopedie pediatrică, cu blocuri operatorii și săli de naștere, toate la un singur nivel, așa cum este în toată lumea. Centrul trebuie să folosească nevoilor de servicii medicale pentru copii, gravide, pentru toate regiunile”, a explicat managerul. Se știe că SCJU primește și tratează cazuri din toată Dobrogea, iar vara deservește un număr mare de oameni veniți din toată țara. Nu în ultimul rând, maternitatea constănțeană primește cele mai grave cazuri, ea fiind de gradul 3. ”Avem foarte multe cazuri grave”, a spus managerul.

INVESTIȚIA În CENTRUL REGIONAL DE URGENȚĂ MATERNO-INFANTIL ESTE ESTIMATĂ LA 15 MILIOANE DE EURO, DIN CARE CONSTRUCȚIA - 6 MILIOANE DE EURO, IAR DOTAREA - 9 MILIOANE DE EURO

”Ne-am gândit la o construcție de 1.000 mp, cu suprafață utilă de 800 mp. Vrem să aibă subsol, parter și cinci etaje, iar centrul să fie legat de clădirea-mamă printr-o legătură supra sau subterană. Am discutat cu vicepreședintele Consiliului Județean Constanța (CJC) Cristinel Dragomir, într-o ședință pe care am avut-o cu cei de la Direcția de proiecte a CJC. Ne-au sprijinit în totalitate, vor trimite documentația așa cum am propus-o, partea de cofinanțare și-au asumat-o ei (CJC - n.r.) și au spus că, indiferent că e 2% sau 25%, fără niciun fel de problemă ne vor ajuta. Este un proiect foarte important. Solicit sprijin din partea tuturor pentru a-l putea duce la bun sfârșit”, a precizat dr. Căpățînă.

LA FINELE VERII La sfârșitul verii se vrea obținerea măcar a unui acord de principiu, pentru a putea trece la următoarea etapă, respectiv la studiul de fezabilitate. ”Sper ca tot acest demers să se termine undeva la sfârșitul anului. Eu cred că un astfel de proiect ar dura 2 ani și jumătate”, a precizat managerul. Dacă SCJU va avea în componență centrul de urgență materno-infantil, vor fi create noi spații. ”Poate facem rezerve, alte specialități. Numărul de paturi va rămâne la fel. În prezent avem 1.350 de paturi active și în regim de rezervă aproximativ 250 de paturi”, a adăugat managerul.