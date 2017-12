Centru European de Gastronomie, la Constanţa

Perfecţionarea elevilor de la liceele cu specializările Gastronomie şi Turism nu mai reprezintă o problemă. Ieri, la Constanţa a avut loc inaugurarea Centrului European de Gastronomie şi Turism (CEGT). Realizarea acestuia face parte din proiectul „Califică-te! E şansa ta de a te integra în muncă!”, derulat de SC Compania de Investiţii pentru Turism SA, în parteneriat cu SC Succes TGM SRL şi Centrul European de Profesii Culinare CEPROC din Paris, Franţa, beneficiar fiind Fundaţia „Ing. Nejloveanu Niculae – maestru în arta culinară”. „Este primul centru de acest fel din România care va oferi elevilor români cunoştinţele de care au nevoie pentru a fi cei mai buni în meseria pe care şi-au ales-o”, a declarat maestrul în arta culinară, ing. Niculae Nejloveanu. Suma investită în realizarea CEGT, 250.000 de euro, provine din fonduri europene. Proiectul „Califică-te! E şansa ta de a te integra în muncă!”, a fost început anul trecut. În cadrul acestuia au fost formaţi peste 100 de tutori din judeţele Constanţa, Iaşi şi din municipiul Bucureşti, care i-au instruit pe elevii liceelor tehnologice din cele trei localităţi pe perioada practicii. „Acum suntem în faza următoare a proiectului, cea a schimbului de experienţă, în care evaluăm cunoştinţele căpătate în cele patru luni de practică. Procesul de evaluare are loc în cadrul CEGT. În prima săptămână avem prezenţi 93 de elevi, iar în a doua săptămână vom avea 100 de elevi prezenţi”, a declarat ing. Niculae Nejloveanu. După evaluare, cei mai buni dintre participanţi vor pleca la Paris - Franţa, unde vor participa la un schimb de experienţă. De serviciile şi dotările CEGT (laboratoare IT, bucătărie, tehnici servicii etc.) vor putea beneficia şi angajatorii constănţeni din domeniul turismului pentru a-şi perfecţiona salariaţii. Proiectul va fi finalizat în noiembrie 2012, în cadrul acestuia urmând să fie instruiţi 400 de elevi din cele trei localităţi şi 50 de studenţi ai facultăţilor de profil.