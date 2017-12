Centru internaţional la „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” din Constanţa se poate lăuda cu un centru internaţional al Asociaţiei Balcanice de Mediu (BENA) deschis la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Centrul, intitulat „International Center of Pharmaceutical and Medical Education and Research (PHAMED)”, a fost creat în cadrul Facultăţii de Farmacie a universităţii constănţene, inaugurarea acestuia având loc vineri. „Printre obiectivele acestui centru se numără şi realizarea de studii în domeniul farmaceutic. Activitatea derulată la nivelul PHAMED va contribui la creşterea vizibilităţii Universităţii „Ovidius” în spaţiul academic internaţional”, a declarat decanul Facultăţii de Farmacie, prof. dr. Rodica Sârbu. La deschiderea centrului a participat şi preşedintele BENA, profesorul Fokion K. Vosniakos, de la „Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki”, din Grecia, care a ţinut să atragă atenţia asupra importanţei pe care o are mediul înconjurător. „Mediul este sursa vieţii, este alfa şi omega existenţei umane. Vă urez bun venit în rândul centrelor BENA şi sper la o colabarea îndelungată cu PHAMED”, a declarat Fokion K. Vosniakos. Cu ocazia deschiderii noului centru BENA, Senatul Universităţii „Ovidius” Constanţa a acordat titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesorului Vosniakos, la propunerea Facultăţii de Farmacie. „Asistăm la un gest de recunoaştere binemeritat, care onorează atât activitatea profesorului Vosniakos cât şi Universitatea „Ovidius”. Consider că această abordare internaţională a universităţii trebuie exploatată, în contextul globalizării şi a bătăliei purtate cu universităţi puternice din străinătate”, a declarat viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, prezent la manifestare.