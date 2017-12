Centru militar botezat după un sergent român

Un centru militar din statul american New York a primit numele unui militar de origine română ucis în Irak, în noiembrie 2004, informează publicaţia “Times Herald-Record”. Sergentul Cătălin Dima, stabilit la New York în 1996, a fost ucis într-un atac cu obuze de mortieră, la Bagdad, în noiembrie 2004. La cinci ani de la moartea sa, o bază militară a rezerviştilor din New York a primit numele Cătălin Dima. Soţia militarului, Florica Dima, prezentă la ceremonie, a fost foarte emoţionată amintindu-şi de valoarea persoanei pe care a pierdut-o. Florica şi cei trei copii au ascultat discursurile comandanţilor militari americani despre Cătălin Dima, înrolat în armata SUA după atentatele de la 11 septembrie 2001 şi devenit cetăţean american cu o lună înainte de a muri. La ceremonie, Cristian, fiul cel mare al familiei, a purtat uniforma tatălui său. Angela, de doar 9 ani, se gândeşte deja cine o va aduce la altar când se va căsători. Fiul cel mic, John, de 7 ani, doreşte să devină şi el militar.