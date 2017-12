Centrul Basarabiului se modernizează

Centrul oraşului Basarabi a intrat într-un amplu proces de reabilitare. Potrivit afirmaţiilor primarului oraşului, Nicolae Crivineanu, au fost efectuate deja lucrări de reparaţii la Primăria Basarabi, la acoperiş şi podul clădirii, întrucît grinzile erau în pericol de prăbuşire, a fost schimbată centrala termică şi s-au făcut lucrări de vopsire a întregii clădiri. De asemenea, în parcul din faţa Primăriei şi în toate celelalte parcuri din oraş au fost plantate flori şi arbuşti pentru înfrumuseţarea localităţii. “Printr-un proiect de hotărîre, am decis să înnoim pavelele din oraş şi să montăm pavele acolo unde este nevoie. Am început, de asemenea, un proiect prin care, în jurul Primăriei, vom amenaja 60 de locuri de parcare în afara celor deja existente, şi alte 20 de locuri în faţa sediului Poliţiei“, a declarat Crivineanu. Primarul a mai spus că lucrările la modernizarea centrului oraşului au început încă din anul 1987, dar au fost lăsate deoparte în perioada 1990 - 2000 şi reluate abia acum. “Eu am început în 1987 aceste lucrări şi am de gînd să le duc la capăt“, a mai spus Crivineanu. El a precizat că toate aceste proiecte sînt derulate cu fonduri din bugetul local.