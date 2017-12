Centrul Comercial Tom se deschide astăzi la Constanţa!

80 de magazine şi 10 restaurante

Carrefour, Bricostore, Media Galaxy

32.000 mp suprafaţă de vînzare

1.500 de locuri de parcare

1.400 de noi locuri de muncă

Tom, primul centru comercial din Constanţa cu hypermarket Carrefour, Bricostore, Media Galaxy şi o modernă galerie comercială cu 80 de magazine şi 10 restaurante, se deschide astăzi, la ora 09.00. Proiectul Tom a fost iniţiat de către Bertrand Catteau, reprezentantul Catinvest, şi a fost gîndit în aşa fel încît să se adreseze întregii familii. Catinvest este o societate imobiliară din Franţa şi este prezentă în Cehia, Ungaria şi România, unde a deschis trei centre comerciale (două în Bucureşti - Orhideea şi Esplanada şi unul la Constanţa). “Pentru a inaugura acest centru comercial am fost ajutaţi foarte mult de către autorităţile locale, în special de Primăria Constanţa, cu care am colaborat foarte bine, pentru a le oferi constănţenilor un centru comercial cu servicii complete. Prin deschiderea centrului comercial Tom au fost create 1.400 de noi locuri de muncă”, a declarat Bertrand Catteau. El a adăugat că Tom are o amplasare foarte bună, fiind situat în continuarea bd. Tomis, la ieşirea din Constanţa spre Ovidiu, acesta fiind un aspect primordial în asigurarea unei reuşite pe termen scurt. Pe lîngă cele trei nume mari: Carrefour, Bricostore şi Media Galaxy, centrul comercial mai găzduieşte zone specializate în articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte, cultură şi sport, amenajări interioare, sănătate şi frumuseţe, precum şi servicii. În plus, în centrul comercial există o zonă care a fost divizată în două părţi: fast-food şi restaurante, care au deschidere şi către exterior, prin terase. “Populaţia din zonă este foarte numeroasă, de aproape 550.000 de locuitori, iar în sezonul estival aşteptăm să fim vizitaţi de peste un milion de persoane.

Ne-am dorit ca centrul comercial Tom să aibă nu doar o rezonanţă locală, ci şi una regională. Tom înseamnă 50.000 mp construiţi, 32.000 mp suprafaţă de vînzare şi 1.500 de locuri de parcare gratuite pentru clienţii noştri. Tom are un design dinamic, foarte plăcut, orientat către familie. Oferim clienţilor noştri trei motive foarte bune să vină la noi: Carrefour, Bricostore şi Media Galaxy, precum şi 90 de alte motive pentru a rămîne aici şi pentru a reveni”, a adăugat Bertrand Catteau. Tom a reuşit să aducă la Constanţa magazine care nu mai există în alt oraş din România, fapt pentru care sînt aşteptaţi aici clienţi din toate zonele ţării. Printre firmele care pot fi găsite la Tom amintim: Otter, Naf Naf, Nissa, Lauren, Lee Cooper, Mondex, Jolidon, Levi’s, Panipat, Pizza Hut, Insieme, Springtime, Animax, Intersport, Leather Point, Meli Melo, Lida, Adagio, Sephora, Ina Center, Optiplaza, Nokia, Top Clean, Banca Transilvania, Germanos şi Petit Jardin.

Tom, inaugurat oficial în prezenţa autorităţilor locale şi a ambasadorului Franţei la Bucureşti

Tom a fost inaugurat oficial aseară, în prezenţa ambasadorului Franţei la Bucureşti, Herve Bolot, preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, primarului Constanţei, Radu Mazăre, subprefectului Adrian Nicolaescu, conducerilor Carrefour, Bricostore şi Media Galaxy şi a mai multor personalităţi marcante ale vieţii politice şi economice din municipiu. “Deschiderea acestui centru comercial la Constanţa are un impact semnificativ asupra dinamicii relaţiilor economice bilaterale dintre România şi Franţa. Investitorii francezi au fost printre primii care au venit în România, iar investiţiile realizate de Carrefour sînt o mărturie a acestui fapt. Carrefour face apel masiv la furnizorii români, 95% dintre furnizorii de produse proaspete ale hypermarketului fiind societăţi româneşti“, a declarat Herve Bolot. Deschiderea centrului comercial Tom la Constanţa a fost salutată şi de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu: “Este un moment important în viaţa economică a Constanţei pentru că, prin conectarea la reţeaua Carrefour, producătorii din judeţ vor avea posibilitatea să aibă o piaţă de desfacere sigură atît în România, în reţeaua Carrefour, cît şi în Europa, cu o singură condiţie: să aibă produse de calitate. În plus, toţi cetăţenii judeţului vor avea la dispoziţie un detailist de anvergură, care, prin politica preţurilor mici, va impune concurenţei o economie de piaţă reală. În aceste condiţii, noi, toţi constănţenii, vom putea cumpăra mai ieftin şi de calitate. Daţi-mi voie să felicit echipa Carrefour şi să o asigur de tot sprijinul CJC“. În calitate de invitat special la inaugurarea centrului comercial Tom, primarul Radu Mazăre a făcut o retrospectivă a investiţiilor majore din ultimul an la Constanţa. “În ultimul an s-au deschis Metro, Real, Praktiker, Bricostore, Carrefour şi Centrul Comercial Tom. La o simplă estimare, discutăm de investiţii de peste 170-180 de milioane de euro la Constanţa. Spun acest lucru pentru că existau, în urmă cu un an, doi diverşi indivizi care, pe la colţuri, făceau gălăgie. Primarul se opune investiţiilor! Primarul nu încurajează investiţiile! Uite, nici acum Mazăre nu încurajează investiţiile! Îi felicit pe cei care inaugurează astăzi Centrul Comercial Tom şi vă asigur că, în curînd, ne vom vedea la o altă inaugurare, la fel de mare şi de impresionantă“, a declarat Radu Mazăre. Discursurile autorităţilor au fost urmate de ceremonia de tăiere a panglicii şi de turul oficial al centrului comercial, la care au participat toţi invitaţii.

Hypermarketul Carrefour - investiţie de 20 de milioane de euro la Constanţa

Hypermarketul Carrefour Constanţa este al şaptelea deschis în România, al treilea din provincie şi al cincilea cu personal 100% românesc, provenind în întregime din promovări interne. În acest moment, Carrefour România are 3.900 de angajaţi, iar cu fiecare nou magazin se creează aprox. 600 de noi locuri de muncă. “Cifra de afaceri la care vom ajunge la finele anului 2006 va fi de aprox. 600 de milioane de euro, iar pînă în 2010 vom atinge cu siguranţă 1 miliard de euro. La Constanţa, în partea de hypermarket, am investit 20 de milioane de euro, iar din 2000 şi pînă astăzi, Carrefour a investit în România peste 220 milioane de euro. Pentrul anul viitor avem deja trei proiecte - două magazine la Iaşi şi unul la Cluj. În plus, ne-am propus să deschidem magazine în toate oraşele cu peste 150.000 locuitori. Sînt convins că încă din prima zi, centrul comercial Tom va deveni principalul punct de atracţie pentru constănţeni şi pentru locuitorii din zonele învecinate. Vrem să oferim clienţilor noştri cea mai bună selecţie de produse la cele mai mici preţuri”, a declarat directorul general al Carrefour România, Jacobo Caller Celestino. La rîndul său, directorul Hypermarketului Carrefour Constanţa, Cătălin Samara, a precizat că, prin implementarea în Constanţa, Grupul Carrefour urcă încă o treaptă în dezvoltarea sa în România: “Sîntem o echipă 100% românească, foarte tînără şi hotărîtă să promoveze şi la Constanţa valorile de bază ale Carrefour. Cheia reuşitei Grupului Carrefour se bazează pe politica noastră comercială, care se poate rezuma în primul rînd prin adoptarea conceptului de hypermarket la piaţa românească şi prin politica de discount: zilnic: cele mai mici preţuri”. Printre serviciile oferite de Carrefour clienţilor săi amintim: accesul liber în magazin, fără legitimaţie de client, posibilitatea de a cumpăra prin credit în condiţii avantajoase, banc de probe, livrare gratuită pentru produsele voluminoase, borne de citire a preţurilor, serviciul de retuşuri textile gratuite, case speciale, case rapide, case pentru cumpărături voluminoase şi case prioritare.

Media Galaxy - destinaţie de shopping

Media Galaxy inaugurează astăzi, la Tom, cel de-al doilea magazin din oraş, realizat cu o investiţie de aprox. 1,3 milioane de euro. Media Galaxy Tom are o suprafaţă de 3.600 mp, cuprinde peste 10.000 de articole, 60 de specialişti aflaţi la dispoziţia clienţilor şi 700 de angajaţi. “Media Galaxy este o destinaţie de shopping. Este locul în care clienţii vor găsi toate produsele din familia electrocasnice, electronice, IT&C şi multimedia, alături de o gamă completă de servicii. Ne propunem să răspundem atît cerinţelor şi exigenţelor clienţilor casnici, cît şi companiilor mici, pentru care Media Galaxy a pregătit soluţii complete”, a declarat preşedintele Media Galaxy, Dan Ostahie. La Media Galaxy, clienţii vor putea alege din peste 40 de modele de camere foto digitale, 14 modele de plasme, 20 modele de notebook-uri şi 23 de televizoare LCD. În plus, în premieră pentru România, Media Galaxy oferă clienţilor monitoare din noua gamă IT Myria.

Bricostore - pionierul conceptului de bricolaj

Bricostore este o companie franceză de tradiţie în domeniul comerţului şi a venit în România în anul 2001. În martie 2002, odată cu inaugurarea primului magazin în Bucureşti, Bricostore a introdus în ţara noastră conceptul de bricolaj, oferind clienţilor săi cele mai bune şi complete soluţii pentru amenajarea, renovarea şi construirea locuinţei, la preţuri accesibile. “Cea mai importantă dezvoltare am cunoscut-o în România, unde am deschis la Constanţa cel de-al şaptelea magazin Bricostore, totalizînd o suprafaţă de vînzare de 60.000 mp. Cu cifra de afaceri pe care o realizăm în România ne permitem să ne accelerăm expansiunea, astfel ca, în maximum 5 ani, să deschidem încă 24 de magazine. În 2011 sperăm să avem 40 de magazine cu o cifră de afaceri de 500 milioane de euro. Obiectivul Bricostore nu este numai de a fi prezent pe o piaţă, ci de a fi lider acolo. Strategia noastră se bazează pe trei axe: preţul, serviciile şi complementaritatea siturilor”, a declarat directorul general al Bricostore, Philippe Bresson. La rîndul său, directorul Bricostore România, Isabelle Pleska, a afirmat că, avînd o suprafaţă de 10.000 mp şi reprezentînd o investiţie de 12 milioane de euro, Bricostore Constanţa a creat 150 de locuri de muncă şi a adus totul pentru casă şi grădină aproape de constănţeni. Peste 40.000 de produse Bricostore se află la dispoziţia clienţilor: materiale de construcţii, obiecte sanitare, unelte şi scule, feronerie, vopsele, produse din lemn etc. În plus, în cadrul magazinului, clienţii au la dispoziţie o serie de servicii speciale permanente: închiriere de unelte şi scule, mixare vopsele, înrămare tablouri, confecţionare perdele etc. Clienţi vor beneficia încă din prima zi de un sistem de recompensare a fidelităţii, materializat prin carduri de fidelitate, reduceri şi cadouri.