Centrul de sănătate destinat militarilor întorşi din teatrele de operaţii, desfiinţat

După aproape doi ani de funcţionare, Centrul de Sănătate de la Vaţa de Jos, din Hunedoara, înfiinţat pentru militarii care se întorc din teatrele de operaţii, a fost închis, ieri, în urma unei hotărâri de Guvern. Patrimoniul spitalului urmează să fie preluat de către o structură proprie din Ministerul Apărării Naţionale (MApN), desemnată de ministrul Gabriel Oprea, pe baza protocoalelor de predare-primire şi a bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării. În HG mai este specificat faptul că a fost abrogată şi baza legală în temeiul căreia spitalul funcţiona. Reprezentanţii MApN au menţionat că refacerea şi recuperarea capacităţii de luptă a personalului din subordine urmează să se desfăşoare sub auspiciile constrângerilor bugetare din acest an, impuse instituţiei militare, ceea ce nu favorizează o perspectivă viabilă continuării activităţii în condiţii de minimă eficienţa economico-financiară. „Deocamdată Centrul nu a fost închis, dar nu ştiu din ce raţiuni a fost adoptată o astfel de hotărâre de Guvern. Centrul de la Vaţa este superior faţă de toate celelalte care mai sunt prin ţară, nu ştiu să mai fie astfel de centre cu ape termale care fac minuni. La noi au venit până acum aproximativ 1400 de oameni, peste 90 la sută aparţinând MApN. În ultimele patru luni, am avut nouă cazuri de oameni care au venit în cărucioare şi au plecat pe picioarele lor, inclusiv soldatul Butoi, rănit în Afganistan“, a declarat directorul Centrului de recuperare, Florin Poşteucă. Centrul de sănătate de la Vaţa de Jos are trei hoteluri, respectiv Phoenix de patru stele şi Ponor şi Bleumarin de două stele, dar şi numeroase facilităţi de tratament.