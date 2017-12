Centrul de Zi Agigea, o speranţă reală pentru copii

Cinci copii, beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi Agigea îşi aşteaptă diplomele câştigate la Concursul de Artă Tânără Leordina-Vitomireşti - România 2010 - Ediţia I. Concurs internaţional de artă pentru copii şi adolescenţi a fost organizat de către Fundaţia \"Ileana Mustatza\" şi Asociaţia \"Fiii Leordinei\". Subiectul lucrărilor cu care copii, s-au prezentat la concurs este \"Vis şi realitate\". Cei cinci câştigători de la Centrul de Zi Agigea sunt: Premiul II - I. Gabriela, 9 ani, \"Între vis şi realitate\"; Premiul III: P. Ioana, 7 ani, \"Zburând spre realitate\"; Premiul III: A. Silvia, 9 ani, \"Visul unei cântăreţe\"; Premiul III: P. Ana-Maria, 12 ani, \"Când tăcerea apasă\"; Menţiune: I. Daniela, 12 ani, \"Zborul visului şi al realităţii\". Educatori îndrumători: Florin Gheorghe Pap (pentru A. Silvia), Nicoleta Martin (pentru I. Gabriela, I. Daniela şi P. Ana-Maria), Vasilica Luca (pentru P. Ioana). Beneficiarii Centrului de zi Agigea au câştigat şi alte premii, la Concursul Internaţional de Artă \"Different Look\" sub patronajul Comitetului Naţional Polonez pentru UNICEF cu tema \"Călătorie în viitor\" şi la Concursul Naţional Smile 21 + cu tema \"Rezolvarea creativă a conflictelor din sufletul tău\", ediţia 2009.