Centrul de zi pentru copiii cu autism va fi inaugurat

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa se pregătesc să inaugureze Centrul de zi pentru copiii cu autism. „Inaugurarea centrului va avea loc la începutul săptămînii viitoare” a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC, Roxana Onea. Centrul are o capacitate de 32 de locuri, împărţite în patru grupe şi funcţionează începând din septembrie. În cadrul acestui centru, copiii cu autism cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani (3-4 ani două grupe, 5-6 ani o grupă şi 7-8 ani o grupă) beneficiază, în fiecare zi, de şase ore de terapie specifică. „Au fost înfiinţate mai multe grupe pentru categoriile mai mici de vârstă pentru că terapia dă rezultate mai bune dacă se începe de la vârste fragede. Intenţionăm ca, pe viitor, să înfiinţăm şi un ciclu de după-amiază, pentru copii cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani”, a precizat Roxana Onea. Centrul de zi pentru copiii cu autism a fost infiinţat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. „Suntem primii din România, ca autoritate judeţeană, care înfiinţează un astfel de centru. Autismul este o boală cruntă care cu greu poate fi tratată. CJC a ajutat, de-a lungul timpului, sau mai bine zis, a sprijinit financiar câteva cazuri de copii cu autism. Am avut foarte multe solicitări pentru înfiinţarea unui astfel de centru de zi. Am purtat discuţii cu directorul DGASPC, Petre Dinică, şi am ajuns la concluzia că trebuie să înfiinţăm acest centru“, declara, pe 9 iulie, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Scopul centrului este de a ajuta copiii cu autism să se integreze în societate.