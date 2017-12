Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi International Organization for Democracy and Human Rights - IODHR din Norvegia, lansează proiectul “Centrul pentru educație interculturală Constanța (CPEIC)”, finanțat prin Granturi SEE 2009-2014, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 66.035 lei. Proiectul “Centrul pentru educație interculturală Constanța (CPEIC)” va fi implementat în Constanţa, în perioada 1.05.2015 - 30.04.2016, şi are ca obiectiv fundamental promovarea educației interculturale în rândul tinerilor în vederea înțelegerii diversității culturale și protejării identității multiculturale, prin încurajarea dialogului intercultural. În acest scop, în cadrul Centrului pentru Educaţie Interculturală, care va fi înfiinţat prin acest proiect, 25 de tineri, între care se vor regăsi reprezentanți ai minorităților etnice reprezentative din zona Dobrogei, vor fi instruiți în spiritul valorilor interculturale și vor participa la activități practice în vederea dezvoltării spiritului de cooperare și toleranță pentru o conviețuire multietnică armonioasă. Lucrările artistice pe care tinerii din grupul-ţintă le vor realiza vor fi expuse, alături de lucrări ale artiştilor profesionişti, în două expoziţii, una organizată în Constanţa, iar cealaltă în Oslo. Conferinţa de lansare a proiectului CPEIC va avea loc în data de 29 mai 2015, ora 12.00, la sediul Muzeului de Artă Constanţa, la care sunt invitaţi reprezentanţii celor trei parteneri de proiect, mass-media, reprezentanţi şi elevi de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi reprezentanţi şi studenţi de la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, reprezentanţi ai consulatelor şi institutelor culturale din Constanţa, reprezentanţi ai autorităţii locale și centrale.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiectul CPEIC: dr. Cristina Ariton-Gelan - asistent manager, tel./fax: 0241 617 012, e-mail: muzeuldeartaconstanta@gmail.com.