Centura de siguranță, diferența între viață și moarte

România se află pe primul loc în UE în ceea ce privește numărul persoanelor decedate în accidente rutiere la milionul de locuitori (92, în 2013). Cauzele acestei situații dramatice sunt numeroase: o infrastructură ce nu poate absorbi valorile de trafic tot mai mari, dreptul de a conduce mașini pe drumurile publice, care, la noi în ţară, poate fi dobândit cu o ușurință îngrijorătoare (vezi cazul șocant al permiselor de la Argeș), dar și inconștiența unora dintre participanții la trafic. Iar în această vastă categorie de final intră și șoferii sau pasagerii care refuză cu o obstinație greu de înțeles să poarte centura de siguranță. Campanii de conștientizare s-au făcut, amenzi s-au dat cu nemiluita, exemple tragice au fost prezentate pe larg, de-a lungul anilor, de ziare și de televiziuni. Cu toate acestea, sila de neînțeles a unor români față de centură se menține și, din păcate, se perpetuează. Iar rezistența unora la ideea de a folosi acest accesoriu conceput pentru siguranța lor trece peste orice obstacol. Mașina e nouă și senzorul ne atenționează că am uitat să ne cuplăm centura? Nicio problemă, îl dezactivăm ca să nu ne mai streseze. Ne oprește Poliția și ne dă amendă? O săptămână ne conformăm, de teama sancțiunilor, și le facem, cu lehamite, polițiștilor hatârul de a ne proteja viețile și integritatea fizică atunci când ne aflăm în trafic... Scuzele sunt multe și, desigur, slabe: "Centura mă deranjează", "Sunt un șofer prea bun ca să o port", "Se poate bloca", "Nici amicii mei nu o folosesc". Doar în anul 2014, polițiștii de la Rutieră au dat în județul Constanța 12.855 de amenzi pentru neutilizarea centurii de siguranță! Și vorbim aici doar despre cei care au avut ghinionul (sau norocul, dacă au învățat ceva) de a fi trași pe dreapta de oamenii legii.

SIGURANȚA PRIMEAZĂ Multiplul campion național de raliuri Titi Aur, care deține o școală de conducere defensivă și pilotaj, spune că centura de siguranță face de foarte multe ori diferența între viață și moarte. "Există accidente rutiere care se produc la viteze mari, la 150-200 km/h. Vorbim aici, în general, despre șoferi teribiliști, ce apasă pedala de accelerație fără să țină cont de consecințe. Dacă la această viteză intri într-un copac sau într-un zid, șansele de supraviețuire sunt minime, chiar şi dacă centura este cuplată. Există, de asemenea, tamponări care se produc la viteze foarte mici, la 15 km/h, spre exemplu. Dai cu spatele, acroșezi pe cineva, forța impactului este redusă, iar importanța centurii de siguranță este mică. Cele mai multe accidente rutiere, însă, au loc la viteze cuprinse între 45 și 80 km/h. Ei bine, în aceste situații, folosirea centurii de siguranță este vitală. Ea face diferența între viață și moarte. Forțele dinamice dezvoltate într-un accident rutier sunt uriașe și puțini șoferi realizează acest lucru. În momentul în care îi urcăm pe cursanții școlii de conducere defensivă în simulatorul de impact și aceștia văd ce înseamnă o coliziune la 15 km/h, perspectiva deja se schimbă. Când văd că forța unui impact la 22 km/h este dublă, realizează cât de importantă este această centură de siguranță care te ține pe loc, în punct fix. Dacă ți-ai cuplat centura, ești protejat", a declarat marele campion de raliuri.

"AMENDA ESTE CA O PASTILĂ!" Dinamica oricărui accident este diferită, iar șansa joacă, fără îndoială, un rol foarte important, dar această măsură minimă de siguranță se poate dovedi, în multe cazuri, crucială. O spun polițiștii de la Rutieră. "În întreaga mea carieră, de peste 20 de ani, nu am întâlnit un accident rutier în urma căruia cineva să poată spune: "uite, dacă acest om nu purta centura de siguranță, acum era în viață!". Așa ceva nu există! În schimb, am văzut numeroase accidente rutiere în care centura a salvat viețile celor implicați. Îmi amintesc un accident petrecut, la un moment dat, în municipiul Constanța. Un șofer a fost acroșat, într-o intersecție, de un autoturism. Mașina sa a început să se rotească pe carosabil și, pentru că nu purta centura, a fost aruncat, pur și simplu, pe geam și s-a izbit cu capul de o bordură. Și-a pierdut viața... Nu voi uita niciodată acel accident. Dacă ar fi avut centura cuplată, acel șofer ar fi suferit cel mult câteva leziuni ușoare. Centura este vitală! În legătură cu sancțiunile pe care noi le dispunem, pot să vă spun care este principiul după care eu mă ghidez. Amenda este un tratament, o pastilă, dacă vreți. Are un gust amar când o iei, dar îți face bine pe termen lung", a declarat cms. șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța.

CE SPUNE LEGEA Potrivit Codului Rutier, "conducătorii de autovehicule și persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament". Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu sancțiune cuprinsă în clasa I (între două și trei puncte de amendă, adică între 180 și 270 de lei). Conform legii, "nu sunt obligați să poarte centura șoferii care staționează sau execută manevra de mers înapoi, femeile în stare vizibilă de graviditate, persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță, instructorii auto pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere".

SENTIMENTUL PERICOLULUI - DIMINUAT În urmă cu un an, opinia publică din România era zguduită de un cumplit accident rutier petrecut în Muntenegru. Nu mai puțin de 18 români au murit și alți 29 au fost răniți, după ce autocarul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie. Duminica trecută, 33 de persoane au fost rănite pe Autostrada Soarelui, după ce autocarul în care călătoreau a fost lovit de o mașină, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat pe o parte, în câmp. Pe 8 iulie, în localitatea constănțeană Ciocârlia de Sus, un autocar care se îndrepta spre Bulgaria a intrat în coliziune cu un tir. Cei doi șoferi ai autocarului au fost proiectați prin parbriz, pe carosabil, la aproape 20 de metri de locul impactului. Unul dintre ei a murit pe loc... Acest șir lung de accidente a ridicat o problemă extrem de importantă - cea a folosirii centurilor de siguranță în autocare. În cele în care ele există, bineînțeles. Unul dintre motivele pentru care pasagerii din autocare aleg să nu-și cupleze centurile este falsul sentiment al securității. Ne explică Titi Aur: "Cu cât autovehiculul în care te afli este mai mare, cu atât sentimentul pericolului este mai mic. Acest principiu este valabil și pentru autocare. Tocmai din acest motiv, oamenii tind să își ia mai puține măsuri de precauție. Gândiți-vă, însă, în cazul unei coliziuni ce se întâmplă cu pasagerii care nu poartă centurile de siguranță... Dacă autocarul se răstoarnă pe partea dreaptă, spre exemplu, pasagerii din stânga se prăbușesc peste cei de pe rândul de scaune paralel. Sunt aruncați unii peste ceilalți, se lovesc cap în cap, au loc leziuni grave acolo. Dacă autocarul cade într-o râpă, să zicem, pasagerii de pe scaunele din spate sunt proiectați peste cei din primele rânduri. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă faptul că centura are un rol decisiv în astfel de situații".

CE SPUN TRANSPORTATORII La ora actuală, în România nu există o lege care să-i oblige pe transportatori să își doteze vehiculele, fie ele microbuze sau autocare, cu centuri de siguranță. Singura prevedere care-i poate motiva în acest sens are legătură cu punctajul pe care trebuie să îl obțină pentru a câștiga licitații. Dotarea mijloacelor de transport cu centuri aduce un plus în orice evaluare. "Pot să vă spun că în jur de 70% dintre autovehiculele de transport de pasageri din România, fabricate după anul 2000, care efectuează curse județene sau interjudețene, sunt dotate cu centuri pentru pasageri. Aici intervine, bineînțeles, opțiunea fiecărei persoane, care alege dacă poartă sau nu centura de siguranță", a declarat, pentru "Telegraf", Augustin Hagiu, directorul Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

MAI CLAR NU SE POATE Statisticile arată că, în fiecare an, între 8 și 15 persoane care stau pe locurile din față sunt rănite mortal, în cazul producerii unui accident rutier, de pasagerii aruncați peste ei de pe bancheta din spate, în timpul impactului. Centura, tetiera şi airbagurile sunt menite ca, în cazul unei coliziuni sau unei răsturnări, să asigure o poziţie fixă în scaune, astfel încât leziunile, în special la nivelul capului şi coloanei vertebrale, să fie evitate. Studiile realizate demonstrează că folosirea centurilor de siguranţă reduce cu 40-65% riscul de deces al pasagerilor aflaţi pe scaunele din faţă şi poate diminua cu 25-75% riscul de deces al pasagerilor aflaţi pe bancheta din spate. Dacă mai există dubii, conform unui studiu realizat de UE, în anul 2008 s-a constatat că utilizarea centurii de siguranţă ar salva 7.300 de vieţi pe an…