„Centurile albe“ din judo se înfruntă în weekend la Constanța

Proiectul „Judo - sport și educație / Sportul pentru toți“ revine în această toamnă la Sala Sport a Liceului L.P.S. Nicolae Rotaru din Constanța. După ce s-a adresat adolescenților și tinerilor practicanți de judo prin organizarea Cupei Pantheon și Black Sea Judo Cup, a venit rândul și celor mai mici sportivi să pășească pe tatami.

În data de 18 noiembrie va avea loc ultima etapă a proiectului „Judo - sport și educație / Sportul pentru toți“, care va consta în organizarea Cupei Centura Albă. La acest eveniment și-au anunțat participarea aproximativ 150 de sportivi din zona de sud-est a României, în special din județele Constanța, Tulcea și Brăila.

De asemenea, în cadrul competiției sunt așteptați să participe și câțiva sportivi din afața granițelor. Cu toții se vor lupta la categoria Under 12, care are în vedere sportivii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, atât la masculin, cât și la feminin. Proiectul „Judo - sport și educație / Sportul pentru toți“ are ca scop îmbunătățirea calității vieții tinerilor prin identificarea de soluții practice care vizează sănătatea fizică și psihică. Prin intermediul acestui proiect, se promovează activitatea fizică, cu accent pe practicarea sportului în general și a artelor marțiale, în special judo. Acest demers implică dezvoltarea și educația în plan intelectual, psihologic, moral și fizic.

Obiectivul fundamental al proiectului este să contribuie la formarea unei generații de tineri autentici, autonomi și sănătoși, care să devină cetățeni activi și responsabili în cadrul comunității și societății. Prin încurajarea practicării regulate a sportului, în special judo, se urmărește promovarea unui stil de viață sănătos și implicarea activă în comunitate.

Anterior Cupei „Centura Albă“ la judo, tot în cadrul proiectului „Judo - sport și educație / Sportul pentru toți“, au mai fost organizate Cupa Pantheon și Cupa Black Sea Judo Cup. Proiectul „Judo - sport și educație / Sportul pentru toți“ este desfășurat de către Asociația Club Sportiv Pantheon Constanța cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.