Cenuşa Ninei Cassian va fi adusă în ţară

13:44:46 / 18 Aprilie 2014

D-zeu s-o odihneasca !

Ador poeziile Domniei Sale, care mi-au incantat copilaria,Regret nespus aceasta disparitie a unui spirit evoluat si liber.Sa fim mandri ca am avut onoarea de a fi fost contemporani cu aceasta stea . Recititi-i poeziile si lumea va deveni mai frumoasa. Dumnezeu s-o odihneasca in pace !