„Cenuşăreasa”, în paşi de balet

Cursanţii Şcolii de Balet „Elisabeth Pîndichi-Lux”, cu vârste cuprinse între patru şi... 50 de ani, au oferit, luni seară, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, un spectacol plin de entuziasm şi culoare. Apropierea sărbătorilor aduce, pe scena de la malul mării, numeroase momente artistice, mai ales cu şi pentru copii, iar la această reprezentaţie a spectacolului „Cenuşăreasa”, pe muzica lui Serghei Prokofiev, care a umplut sala teatrului cu părinţi, bunici şi iubitori ai baletului, cei mici au fost „răsfăţaţii” serii, atât în culise, cât şi în sală. În cadrul reprezentaţiei au evoluat în rolurile principale: Cenuşăreasa - Diana Ionescu, Prinţul - Cosmin Adrian, Zâna cea Bună - Carina Vasile, Mama şi Surorile Vitrege - Bianca Dimitrov, Andreea Rusu, Andreea Gabor.

Seara a debutat cu o prezentare a activităţilor şcolii de balet, precum şi a poveştii care a stat la baza spectacolului şi a distribuţiei, făcută de cunoscuta realizatoare TV Monixa Coroiu, căreia i-a revenit rolul de moderator al evenimentului. Apoi, elevii şcolii de balet şi-au intrat în... drepturi. Aceştia, speranţe ale baletului constănţean, dar şi amatori şi foşti dansatori, şi-au luat rolurile în serios şi au dat dovadă de profesionalism, fiind aplaudaţi cu entuziasm de public. Spectatorii au fost fascinaţi de varietatea muzicii, costumelor, de atmosfera de poveste şi coregrafia originală, momentele fiind pregătite sub îndrumarea profesoarei de balet Elisabeth Pîndichi-Lux.

Printre cursanţii Şcolii „Elisabeth Pîndichi-Lux”, care au urcat pe scenă, s-a aflat şi managerul hotelului Iaki din Mamaia, Anca Pavel Nedea, care s-a declarat extrem de entuziasmată de această reprezentaţie. „Am fost contesa de la bal! Nu e prima experienţă, sunt înscrisă de trei ani în cadrul şcolii şi am mai participat la spectacole de final de an. Eu am făcut balet şi gimnastică, în trecut, dar acum e mai dificil să împaci cariera şi familia cu baletul. Şi totuşi, atunci când ne pregătim în cadrul şcolii, reuşim să ne menţinem forma fizică şi psihică în parametrii optimi. Le admir pe femeile, care, deşi au o anumită vârstă, au curajul să facă aşa ceva, cu public în sală. Ne-am pregătit trei săptămâni înainte de spectacol, au fost emoţii mari pentru toţi, iar eu apreciez enorm atmosfera din culise, ca într-o mare familie”, a declarat Anca Pavel Nedea.