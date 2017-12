„Cerbul de Aur” revine după o pauză de doi ani

După o pauză de doi ani, în această duminică, „Cerbul de Aur” revine cu prima semifinală în urma căreia s-ar putea afla primii doi români care vor ajunge pe scena festivalului de la Braşov. Prima semifinală a festivalului va fi transmisă de TVR în cadrul emisiunii Taverna Estival, iar în această etapă vor concura Rafael & Co, Annamari Dancs, Tavi Colen Band, Romeo Zaharia, Jasmine, Provincialii, respectiv Dragoş Chircu.

În acest an, s-au înscris la „Cerbul de Aur” 56 de interpreţi români, iar din aceştia, 21 au depăşit preselecţia organizată în perioada 20 – 25 iunie. Cei 21 de artişti intră în trei semifinale, care vor fi organizate în cadrul unor ediţii speciale ale emisiunii Taverna Estival şi care vor fi transmise pe 20, 27 iulie şi 3 august. În finala din 10 august vor intra cîte doi artişti din fiecare semifinală, dintre care vor fi selectaţi trei cîştigători ce vor urca pe scena „Cerbului de Aur” de la Braşov.

La cea de-a 16 ediţie a Festivalului „Cerbul de Aur”, organizată de TVR, în colaborare cu Primăria Municipiului Braşov şi cu sprijinul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Braşov, vor participa 30 de concurenţi, 27 din străinătate şi trei din România. Lista completă a concurenţilor străini şi români care au trecut de primele etape ale preselecţiei poate fi găsită pe www.cerbuldeaur.ro.

„Lucrăm intens, de aproape trei luni, la materializarea acestui proiect artistic în care sînt implicaţi cei mai importanţi colegi specializaţi în divertisment din TVR. Sîntem în faza de finalizare a contractelor şi sperăm că, atît în ceea ce priveşte concurenţii, cît şi în materie de recitaluri, să oferim braşovenilor, spectatorilor din Piaţa Sfatului şi, nu în ultimul rînd, telespectatorilor noştri, seri autentice de bucurie şi rafinament artistic\", a declarat Titi Dincă, directorul festivalului „Cerbul de Aur”. „În acest an, ne-am concentrat pe asigurarea unui confort sporit pentru spectatori, am redus preţul biletelor din dorinţa de a fi cît mai accesibile publicului larg. Spre deosebire de ediţiile anterioare, am optat pentru adăugarea a încă două zile pentru Cerbul de Aur 2008, avînd o seară în plus de concurs şi recitaluri şi o seară suplimentară dedicată muzicii folclorice\", a mai spus Titi Dincă.

Cele trei seri de concurs şi recitaluri din cadrul Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur” se vor încheia pe 6 septembrie, cu decernarea premiilor. Duminică, 7 septembrie, şi luni, 8 septembrie, TVR va continua festivalul cu două seri de folclor.

La începutul anului, pe 1 martie, TVR a aniversat, printr-un spectacol de muzică şi divertisment, 40 de ani de la prima ediţie a Cerbului de Aur, desfăşurată la Braşov, în 1968. La eveniment au fost prezente, în studioul 3 al TVR, numeroase personalităţi care au trasat istoria „Cerbului de Aur” de-a lungul celor cincisprezece ediţii ale festivalului.