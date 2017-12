Cercetașii belgieni, în misiune de conservare a săpăturilor arheologice de la Niculițel

Un grup de 18 tineri, membri ai secției Pionieri a Federației de Cercetași din Belgia, a încheiat, ieri, o primă misiune de salvare și conservare a unui sit arheologic din comuna tulceană Niculițel. În ultimul an, potrivit coordonatoarei grupului, Adeline Constant, cercetașii belgieni, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au organizat mai multe activități, în urma cărora au obținut și fondurile necesare derulării activităților în satul Niculițel. „La începutul anului, am primit propunerile de misiune și am ales Niculițel, implicit săpăturile arheologice, pentru a face ceea ce ne place. Istoria locului este foarte bogată și a fost interesant tot ce am aflat de la reprezentanții ICEM”, a declarat Adeline Constant. Cea mai dificilă parte a misiunii belgiene din comuna Niculițel a fost acomodarea cu temperaturile ridicate, potrivit lui Olivier Boveroux, unul dintre cercetași, dar greutățile au fost depășite și datorită modului în care voluntarii au fost primiți de comunitate. „În general, aveam un program bine conturat, dar acesta a fost modificat fiindcă am găsit foarte multe lucruri frumoase de făcut. Am fost, de exemplu, într-o drumeție pe dealurile din apropierea localității și ne-am bucurat de o priveliște spectaculoasă”, a afirmat, la rândul său, Julien Dessers. De asemenea, primarul comunei Niculițel, Florin Pascale, și-a exprimat speranța că acțiunile de colaborare cu voluntarii belgieni vor continua anul viitor. „Încă din anul 2009 am dorit să conservăm și să punem în valoare Vila Romană descoperită de ICEM. Anul acesta este primul an în care reușim să ne punem visul în practică datorită cercetașilor belgieni și sper ca această colaborare să continue în anii următori”, a declarat primarul comunei Niculițel, Florin Pascale. Vila romană din satul Niculițel a fost descoperită în anul 2009, când autoritățile locale au început lucrările de realizare a unei baze sportive, terenul inițial aferent investiției fiind schimbat ulterior pentru a nu afecta situl arheologic. Doi ani mai târziu, în apropierea terenului respectiv, a fost identificată o nouă secțiune a vilei romane, care, potrivit autorităților locale, ar ocupa o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați. „Rareori se descoperă construcții romane atât de mari ca suprafață desfășurată. Din datele pe care le avem de la specialiștii ICEM, până acum a fost stabilită doar limita de nord a băii romane, datarea acestei vile romane fiind de pe vremea împăratului Antoninus Pius. Sunt trei apeducte descoperite, situl este foarte bine conservat și poate deveni o atracție turistică”, a menționat primarul Florin Pascale.

La Niculițel se găsește Basilica Martirică, în care, în vara anului 1971, au fost descoperite moaștele sfinților martiri Zoticos, Attalos, Kamasis și Fillippos, construcția, monument de valoare națională excepțională unic în Europa, fiind cea mai veche de acest gen și constituind prima transpunere în arhitectura paleocreștină a concepțiilor care stăteau la baza mausoleelor greco-romane. Monumentul este închis publicului începând din acest an, pentru lucrări de reabilitare a construcției care adăpostește basilica, care urmează să se încheie la finele anului viitor. Alte atracții turistice ale comunei Niculițel sunt Biserica „Sfântul Atanasie”, construită în secolele XIII-XIV, monument de importanță națională, precum și mănăstirile Cocoșu și Saon.