Cercetat în libertate pentru ultraj

Bărbatul de 53 de ani din comuna constănţeană Cumpăna, care a atacat un poliţist cu toporul, va fi cercetat în stare de libertate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. „Deoarece legislaţia este proastă, procurorii nu au putut să formuleze pe numele suspectului o propunere de arestare preventivă. Noi am cerut până acum, în nenumărate rânduri, pedepse mai dure pentru comiterea infracţiunii de ultraj, dar nimeni nu ne-a ascultat”, a declarat sinsp. George Caraivan, şeful postului de poliţie Cumpăna. Amintim că Ion Sucală a fost reţinut de oamenii legii după ce, duminică seară, şi-a luat la bătaie fiica şi a încercat să lovească un poliţist cu toporul. Solicitaţi să intervină pentru aplanarea conflictului, oamenii legii au intrat în curtea lui Ion Sucală şi au început să discute cu el, în speranţa că vor reuşi să-l calmeze. Nu au avut, însă, nicio şansă. „Bărbatul a apucat un topor şi a venit în fugă spre mine. Am avut timp să scot spray-ul lacrimogen, m-am retras câţiva paşi şi am pulverizat către el. Ştiam că, dacă reuşesc să-i iau arma din mână, nu mai există niciun pericol. A lovit, dar în gol. Apoi s-a oprit preţ de câteva secunde, iar eu m-am apropiat de el şi am mai folosit o dată spray-ul. A scăpat toporul, aşa că, în secunda următoare, ajutat de colegul meu, l-am imobilizat şi încătuşat”, a povestit ag. şef Ovidiu Zisu, poliţistul atacat.